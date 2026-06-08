Saltan las alarmas con la visita del Papa León XIV a Barcelona: la huelga educativa amenaza su visita

Después de su paso por Madrid, el Papa León XIV acudirá a Barcelona, pero su visita coincidirá con una importante huelga que ha sido convocada desde los sindicatos USTEC, CGT e Intersindical.

Esta última tiene que ver con reivindicar una mayor inversión en el sistema educativo de Catalunya, repercutiendo en mejoras laborales y salariales para los profesores, así como la dotación de más recursos para los centros educativos.

El hecho de que ambos sucesos vayan a tener lugar el mismo día no es pura coincidencia: los sindicatos han confirmado que quieren aprovechar la visibilidad de la visita del Papa para celebrar la ya mencionada huelga.

Esta última surge como parte del desacuerdo entre los sindicatos ya mencionados y la Generalitat, la cual ha confirmado que no habrá nuevas negociaciones entre ambas partes a corto plazo. De ahí que muchos profesores quieran manifestarse.

¿En qué repercutirá esto a los habitantes de Barcelona? Básicamente, la movilidad de muchas personas por la ciudad podría verse reducida a causa de ambos eventos, lo cual dificultará la vida cotidiana en la urbe.

Está confirmado que, con la visita del Papa, el ayuntamiento cerrará varias calles, pero la situación se complicará si esta huelga acaba resultando en manifestaciones que también obliguen al cierre de otras vías importantes.

Por otro lado, la Generalitat desplegará varios dispositivos de Mossos d'Esquadra con el objetivo de garantizar la normalidad en las calles de Barcelona ante la tensión creciente a causa de la situación.

Además, hay que tener en cuenta que la huelga coincide con el inicio de la PAU, pero la Generalitat ha asegurado que los exámenes tendrán lugar con total normalidad, por lo que no habría de qué preocuparse al respecto.