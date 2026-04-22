Saltan las alarmas entre jubilados: denuncian reducciones del 24% pese a carreras laborales de 40 años

El debate sobre el sistema de pensiones en España vuelve a cobrar fuerza después del testimonio de Ángel Castillo, jubilado y miembro de la plataforma Asjubi40. Su caso ha generado indignación al poner sobre la mesa una situación que, según denuncian, afecta a miles de trabajadores con largas carreras de cotización.

Ángel comenzó a trabajar cuando tenía solo 17 años y acumuló más de 42 años cotizados a la Seguridad Social. Sin embargo, cuando quiso acceder a la jubilación anticipada, se encontró con una penalización que no esperaba: una reducción del 24% en su pensión que, además, se mantiene de forma permanente.

"Ese es el premio después de toda una vida trabajando", denuncia públicamente este jubilado. Según explica, esta situación es injusta ya que considera que haber cotizado durante más de 40 años debería garantizar el acceso a una pensión completa, sin recortes.

El origen del problema está en los coeficientes reductores aplicados a quienes se jubilan antes de la edad legal. Aunque se trata de una medida que busca equilibrar el sistema, colectivos como Asjubi40 denuncian que no tiene en cuenta los años reales de cotización, penalizando incluso a quienes han contribuido durante más tiempo del exigido.

Esta plataforma lleva años reclamando una reforma que elimine estos recortes en caso de largas carreras laborales, premiando así el esfuerzo que ha puesto el trabajador hasta la edad de jubilación.

Una pareja de jubilados / Sport.es

Además, Asjubi40 argumenta que se trata de una cuestión de proporcionalidad y equidad, sobre todo en empleados que comenzaron su vida laboral cuando eran muy jóvenes, muchos de ellos en sectores exigentes.

Esta penalización puede suponer una pérdida económica considerable durante toda la jubilación: una reducción del 24% implica cobrar miles de euros menos cada año, algo que termina impactando directamente en la calidad de vida de los afectados.

Y el caso de Ángel no es el único, motivo por el que se ha reavivado el debate público sobre el sistema de pensiones y la necesidad de introducir cambios que reconozcan el esfuerzo de quienes han cotizado durante más de 40 años.