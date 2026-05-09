Saltan las alarmas entre los futuros jubilados: una mujer pierde su pensión con un 70% de discapacidad por no realizar un trámite

El caso de una mujer de 65 años con un 70% de discapacidad ha generado preocupación entre miles de pensionistas en España. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha confirmado la denegación de su pensión de jubilación contributiva porque no renovó su inscripción como demandante de empleo en el SEXPE durante más de dos años, desde septiembre de 2021 hasta solicitar la jubilación.

El fallo que impide acceder a la jubilación

La afectada padece osteoartritis y obesidad mórbida, lo que la obligaba a usar silla de ruedas. Alegó en el juicio que su estado de salud le impidió acudir al servicio público de empleo para renovar la demanda, pero no presentó pruebas suficientes que justificaran la interrupción.

La Seguridad Social exige estar inscrito como demandante de empleo activo para generar el período de cotización necesario en subsidios por desempleo, y esa laguna de más de dos años rompió la continuidad requerida para la pensión. En este caso, sin las pruebas necesarias, no ha podido hacer nada.

El incumplimiento de este requisito puede causar la suspensión temporal de la pensión no contributiva / La FM

Esta situación se produce en el contexto de personas que reciben subsidios cuando son mayores de 52 años, que al llegar a los 65 se transforman automáticamente en la pensión por jubilación siempre que se cumplan todos los requisitos indicados.

Sin embargo, el SEPE suspende el subsidio si no se renueva la demanda, y sin cotizaciones recientes, no se puede acceder a la prestación. En su caso, la "doctrina del paréntesis" (que permite excusar periodos por enfermedad grave) no aplicó por falta de evidencia.

El impacto entre los futuros pensionistas

Este suceso recuerda la importancia de los trámites administrativos para jubilados con discapacidad. Aunque las pensiones no contributivas por invalidez superior al 65% duran hasta los 65 años y luego pasan a jubilación no contributiva si se cumplen límites de renta (7.905,80 euros anuales en 2025), aquí se trataba de una pensión contributiva ligada al paro.

Plataformas como el SEPE advierten sobre ello: olvidos similares pueden llevar a suspensiones automáticas. Es recomendable, para todos aquellos que están en subsidio por desempleo con discapacidad, revisar su inscripción periódicamente, ya que el sistema detecta automáticamente las inactividades.