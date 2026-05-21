Saltan las alarmas con las cremas solares: solo una de cada cuatro sería realmente segura

El calor y el buen tiempo parecen haber llegado para quedarse durante una buena parte de lo que resta de primavera. Y con el avance de los días, muchos comenzaremos a utilizar protector solar a diario pensando que estamos completamente protegidos frente al sol.

Ahora bien, un nuevo informe ha encendido todas las alarmas sobre la seguridad y eficacia de muchos de estos productos que buscan cuidar nuestra barrera cutánea.

La organización Environmental Working Group (EWG) ha analizado más de 2.200 protectores solares disponibles en Estados Unidos en 2025 y asegura que solo uno de cada cuatro ofrece una protección considerada segura y eficaz.

En el estudio se evalúan parámetros como la capacidad para bloquear correctamente los rayos UVA y UVB y la presencia de químicos potencialmente preocupantes.

Los resultados de este estudio determinan que no todas las cremas solares sirven

Según los expertos, muchos protectores solares químicos contienen sustancias que pueden ser absorbidas por el organismo. Entre ellas destacan componentes como la oxibenzona o el homosalato, ingredientes que llevan años generando debate por sus posibles efectos sobre la salud y el medioambiente.

Unas turistas se aplican crema solar, en Barcelona / ARIANNA GIMÉNEZ

El informe también recuerda que algunos territorios turísticos ya han prohibido algunos protectores solares químicos debido a los daños que pueden causar en arrecifes de colar y ecosistemas marinos. Sin ir más lejos, en el Caribe no te dejan subir a los barcos de excursiones a estas zonas protegidas.

Los especialistas explican que los protectores minerales elaborados con óxido de zinc o dióxido de titanio continúan siendo las alternativas más recomendadas. Estos productos actúan como una barrera física frente a la radiación solar y generan menos preocupación entre los expertos.

Un gran problema son los protectores solares en spray: provocan inhalación de partículas químicas y dificultan una aplicación uniforme sobre la piel. Así que utiliza cremas solares tradicionales y que estén respaldadas científicamente.