Saltan las alarmas con el uso de la crema Nivea en el pelo: no es apta para cabellos grasos

La crema del bote azul de Nivea es probablemente uno de esos clásicos en el mundo de la cosmética y la belleza que nunca pasa de moda. Presente en muchos hogares desde hace décadas, se ha utilizado prácticamente para todo aunque pocos conozcan sus verdaderos beneficios.

Su fama como producto multiusos ha hecho que, en los últimos años, también se haya popularizado su uso en el cabello. Solo tienes que buscar en TikTok para encontrar a miles de personas recomendando esta crema como mascarilla.

Sin embargo, la pregunta del millón tiene que ser... ¿Realmente funciona? La respuesta de los expertos es clara: depende. Aunque puede ser útil en algunos casos concretos, no se trata de una solución universal alta para todo tipo de cabellos.

¿En qué tipo de cabellos puedes utilizar la crema Nivea?

Según explica el especialista capilar Ariel Medeiro, esta crema puede ser una gran aliada para cabellos secos o muy secos, siempre aplicada de medios a punta y no en las raíces.

El motivo es su capacidad hidratante. Aporta suavidad y mejora el aspecto del cabello dañado, especialmente cuando se utiliza de forma puntual y no como un tratamiento recurrente.

Crema Nivea / SPORT.es

Sin embargo, debes tener en cuenta que no todo son ventajas. En cabellos grasos o finos, puede ser una crema contraproducente y no se recomienda ni mucho menos como mascarilla. Tiende a acumular residuos, apelmazar el pelo y favorecer que se ensucie más rápido.

Conchi Arias, estilista, también ha hablado al respecto y ha explicado que se trata de una crema corporal, formulada para la piel y no para la fibra capilar. De ahí que no sea recomendable para el pelo.

Por eso, aunque notes un efecto inmediato positivo, no sustituye a mascarillas capilares específicas y formuladas para ello. Si tienes cabello seco o muy seco, puedes utilizarla alguna ocasión, pero no de forma constante.