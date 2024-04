De salir en Águila Roja y Élite a pedir ayuda en las redes sociales: el giro de este conocido actor

El mundo de la actuación no es una profesión fácil, y además, es poco estable. Muchos actores hablan de períodos de éxito donde están en la cresta de la ola y aparecen en todas las producciones, pero después puede llegar la sequía, y durante meses el teléfono no suena.

Solo algunos actores se atreven a compartir públicamente esta situación de desesperación cuando llega y ha sido el caso de este conocido actor.

El niño que todos conocimos por su papel en 'Águila Roja' y se ganó el cariño de la audiencia, lo interpretó Guillermo Campra que también trabajo en el último rodaje de la sexta temporada de 'Élite'.

El actor publicó hace unos días un vídeo que compartió en Instagram y se ha hecho viral en redes: “Hola, ¿qué tal? ¿Os acordáis de este chaval de aquí?”, comenzaba diciendo Guillermo, mientras enseñaba una foto de él cuando salía en la ficción de RTVE.

“Pues sí, aunque no lo parezca, soy yo. Me podéis llamar para castings, para hacer más cositas. ¿Vale? Que ya no tengo doce años”, sentenciaba en el vídeo que ha tenido mucha repercusión.

A raíz del vídeo, Campra participó este lunes en el programa 'Mañaneros' donde habló de su situación. El actor de 27 años ha explicado que lleva dos años sin trabajar en ningún proyecto de interpretación:

“Dentro del mundo de los actores y actrices se habla poco del tiempo que pasamos sin trabajar”, ha contado. Por suerte, las redes le sirven de soporte porque tener más de 161 mil seguidores en Instagram le ha permitido generar otras fuentes de ingresos:

“Por suerte, gracias a las redes sociales, también tengo otra fuente de ingresos. Pero lo que realmente me gusta es el mundo de la interpretación”, ha asegurado.

Aunque ha dejado claro que no se puede quejar porque ha tenido la oportunidad de participar en series con un gran impacto, con este llamamiento el actor espera volver a empezar nuevos proyectos, dentro del mundo de la actuación que es lo que realmente quiere hacer.