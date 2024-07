Salen a la luz nuevos detalles de la relación de Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi

La semana pasada Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez anunciaron su separación después de tres años de relación. Ahora ha salido a la luz que el jinete estaría conociendo a la actriz Hiba Abouk. Ambos coincidieron en la comunión de la nieta que 'El Turronero' organizó el pasado sábado.

"Me dice una persona cercana a los dos que se están conociendo. La finalidad y el objetivo no es un colegueo. Aunque, me insisten que Hiba no tiene nada que ver con la separación de Escassi y Suárez", ha explicado Beatriz Archidona.

Después de esto, Escassi ha confirmado los rumores y se lo ha hecho saber a Leticia Requejo: "Hiba es amiga mía. Estoy soltero y no hago nada malo conociendo a nadie".

La periodista Paloma Barrientos, ha explicado que estuvo presente en la fiesta y que vio cómo Escassi y Abouk estaban a solas: "No vi besos, pero Escassi en un momento determinado le pasó un brazo por encima del hombro y también se llevó al hijo de Hiba a la zona de atracciones. Además, estaban en el mismo hotel y desayunaron juntos, no se escondían".

Amor Romeira también ha asegurado que su relación viene de lejos, concretamente del 2014, ya que era "una relación de amor platónico" cuando la actriz rodaba 'El Príncipe': "Ella pasaba mucho tiempo en Cádiz, en Málaga y en Marbella y allí coincidía mucho con Álvaro Muñoz Escassi y había mucha pasión, mucho deseo".

"Una persona muy cercana a Hiba Abouk me llega a decir que es tanto el deseo y la atracción que siente desde hace tanto tiempo por Álvaro Muñoz Escassi que Hiba está en una burbuja, ella está como una adolescente enamorada de su ídolo", ha asegurado la colaboradora de 'Fiesta'.