Salen a la luz nuevas pruebas del acercamiento entre Ferran Torres y Ana Mena: "Hay imágenes"

La celebración de España por su segundo Mundial sigue dando mucho de qué hablar. Uno de los protagonistas principales fue Ferran Torres, autor del gol que dio la Copa del Mundo a la selección española, quien protagonizó un acercamiento con una de las artistas invitadas a la fiesta organizada por la Real Federación Española de Fútbol en Cibeles.

Se trata de Ana Mena, que lleva poco tiempo soltera después de poner fin de forma inesperada a su relación con Óscar Casas. La cantante y el actor rompieron de "mutuo acuerdo", según contó el periodista Javi Hoyos a través de su cuenta de TikTok. Asimismo, reconoció que "se quieren mucho, pero ambos han decidido que lo mejor era cortar de raíz su relación".

Por su parte, el delantero del FC Barcelona tampoco mantiene una relación sentimental con nadie desde que rompió con Martina Hunter.

Ferrán Torres durante la rúa de celebración de la Selección Española / José Oliva / Europa Press

Ambos coincidieron en la celebración de Cibeles, pero también en una fiesta privada celebrada en una de las discotecas más populares de la capital de España, según las distintas versiones que han ido saliendo con el paso de los días.

El periodista Gerard Romero comentó en su canal de Twitch que "solo diré que hubo muy buena química". Además, recordó que la intérprete de 'A un paso de la luna' salió al escenario con el dorsal número 7, el mismo que tiene Ferran Torres con España.

Ayer, la periodista Patricia Pardo aseguró en el programa 'Vamos a ver' que "hubo un posible acercamiento, un roneo, un flirteo, una cosita". Por otro lado, quiso dejar claro que "ha habido unas imágenes y testigos que los han visto muy acaramelado en una discoteca".

Las cantantes Ana Mena y Lola Indigo durante la celebración en la plaza de Cibeles de la conquista del Mundial 2026 por parte del combinado español / SERGIO PEREZ / EFE

No son los únicos detalles, pues Paloma Barrientos desveló que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se enteró del acercamiento. "Ha habido un testigo que ha sido el alcalde de Madrid", empezó explicando.

La colaboradora de 'Vamos a ver' aseguró que la cantante ha sufrido mucho con la ruptura: "Ella ha estado soltera y, si lo ha pasado mal en una separación, un clavo ha quitado otro clavo".

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Por ahora, ni el jugador del conjunto azulgrana ni la cantante española se han pronunciado sobre si han mantenido un romance.