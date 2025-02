Salen a la luz los mensajes entre Joaquín y Claudia Bavel: "Me tendré que tocar..."

Hace unas semanas, la modelo de OnlyFans Claudia Bavel reveló en 'De viernes' las conversaciones que mantuvo con el exportero de Real Madrid, Iker Casillas. El contenido de los mensajes causó un enorme furor en redes, ya que Casillas no se cortó en mostrar su opinión de forma explícita con frases como "Si vas así... al personal me le revolucionas entero" o "estás buenísima".

Sin embargo, el programa 'Ni que fuéramos Shhh' ha mostrado las conversaciones de la chica con Joaquín Sánchez, exfutbolista de Betis y Valencia, entre otros. El primer mensaje data del 20 de diciembre de 2023, donde el exjugador le escribe "¿Y qué hago yo ahora?", a lo que Bavel le responde. "Pero si tardas tanto casi hasta me olvido de ti".

A continuación, Joaquín afirma que se quedó "anonadado" con una foto de Claudia Bavel que, según la chica, "era suave". La conversación continua con el deportista tratando de verse con la modelo en Barcelona. Ambos no vuelven a hablar hasta el 20 de agosto de 2024, fecha en la que Joaquín estaba en la Ciudad Condal negociando el fichaje de Vitor Roque.

El exfutbolista del Betis le pregunta a Bavel dónde está, y le sugiere que se acerque al Hotel Colonial en el que está hospedado para tomar una copa. Bavel le responde que está a 10 minutos del Hotel W, pero Joaquín le dice que está con un amigo "y le da cosa" dejarlo solo.

Finalmente, no encuentran la forma de quedar, y Joaquín escribe lo siguiente: "Vale corazón, te iba a decir de tomarla aquí tranquilitos, pero ya es tarde. El día que coincidamos será de órdago", pero Bavel no se mostró muy satisfecha con la propuesta. "Amor es que no te conozco como para irme a tomar algo a tu habitación". "Me pasa lo mismo, por eso no te lo he dicho", afirma Joaquín.

Los mensajes entre Claudia Bavel y Joaquin💣.#NQFS21F pic.twitter.com/ixM9D9mui1 — TEN TV (@TENtv) February 21, 2025

Sin embargo, la chica 'calienta' la conversación. Comienza con un "me da pena no poder conocernos", y después le espeta que le ha "dejado con todas las ganas". Claudia Bavel le dice que "me tendré que tocar por tu culpa" y le invita a buscar una solución. "Estoy en ello", remacha Joaquín.