Salen a la luz unas imágenes inéditas de Tamara Falcó: "No parece ella"

Tamara Falcó es una de las personas más mediáticas en España. La marquesa de Griñón, hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó, su vida siempre ha despertado una gran atacción en los medios de comunicación. Además, participa en programas como 'El Hormiguero' y se proclamó ganadora de MasterChef Celebrity 4.

Ahora, Falcó ha sido noticia tras la revelación de unas fotografías secretas. 'Espejo Público' ha mostrado el contenido de unas imágenes realizadas por Raúl García que nunca habían salido a la luz. Según han contado, hay un álbum con fotos inéditas de otros famosos que han permanecido escondidas.

Según 'Espejo Público', son imágenes que Tamara Falcó no quería que se conocieran. Tras revelarlas, se ha producido una disparidad de opiniones. Pilar Vidal no veía nada raro, y se ha preguntado "¿Qué le pasa a la imagen. Está ideal". En cambio, Carmen Lomana ha afirmado que la marquesa "no parece ella".

"¿Qué le pasa, que tiene la cara más delgada? ¿Qué ha llorado a lo mejor?", dice Pilar, a lo que Lomana responde que la ve "diferente. No se parece nada", aunque luego ha dicho que la ve "muy bien".

Las imágenes de Tamara Falcó / Espejo Público

En todo caso, las imágenes han dado de qué hablar, y habrá que estar atentos para si, finalmente, se revelan otras fotografías inéditas.