Salen a la luz los audios de Iker Casillas a Claudia Bavel: "Estás..."

Hace casi cuatro años que Iker Casillas y Sara Carbonero terminaron su relación. El pasado miércoles, 'Diez Minutos' publicó un reportaje del día que compartió el madrileño con la modelo de OnlyFans e influencer Claudia Bavel en Barcelona, incluyendo fotografías.

Unas horas más tarde, Casillas reaccionó a la noticia: "Muy ilustrativas, las fotos. El reportaje gráfico es espectacular. Dice unas cosas que no veas. ¿No dicen más las imágenes que las palabras?".

Claudia Bavel contó que la relación comenzó como una simple amistad. "Cuando empezamos a tener encuentros tuvimos una relación abierta y llegó un punto en el que la cerramos". Y ahora, en el programa 'De viernes', la chica ha revelado sus conversaciones con el exportero del Real Madrid.

Más allá del intercambio de mensajes y fotos, también se han reproducido audios enviados por el portero. "Estás buenísima", reitera el exjugador varias veces. O "Si vas así... al personal me le revolucionas entero". También hablan sobre los 'me gustas' de Casillas a las amigas de Bavel, y todas las pruebas confirman que el romance existió.

Lo de Iker Casillas con Claudia Bavel es...🤣🤣

"Estás buenísima, buenísima, buenísima ehh".

"Estás guapísima señorita"

"Si vas así... Madre mía... Al personal me le revolucionas entero"

Por un momento creí que había resucitado Papuchi.

Digno de una película de Ozores.#DeViernes pic.twitter.com/2mK8tfVlRc — El Indio (@Jero20033756) February 1, 2025

Asimismo, Claudia Bavel ha contado que Casillas le preguntó, en el mes de diciembre, si quería ser madre. "Por mi trabajo quizás no quería, le comenté que mi idea no era ser madre, y me dijo que su idea era que, cuando sus hijos tuviera 15 o 16 años, volver a ser padre. Me dijo que si yo estaba dispuesta a ser madre".