Sale a la venta por 160 millones el hotel más histórico de Barcelona: incluye la biblioteca secreta de Cambó

Si te interesa el mercado inmobiliario, y especialmente los movimientos hoteleros, atención a esto que está a punto de ocurrir en el corazón de la ciudad condal. El fondo británico Schroders ha puesto oficialmente a la venta el Grand Hotel Central Barcelona, el edificio que en 1926 se convirtió en el primer rascacielos de la urbe. ¿El precio? 160 millones de euros, casi nada.

La cifra no es lo que se dice pequeña. El grupo compró el inmueble en 2021 por 93 millones y ahora quiere casi duplicar su inversión después de la reforma y el auge imparable del sector hotelero en Barcelona, que en estos momentos vive máximos históricos.

El secreto que esconde el Grand Hotel Central Barcelona y la importancia de la operación

El edificio, conocido en unos inicios como Casa Cambó, no es solo un hotel de cinco estrellas con 147 habitaciones. En su interior, conserva uno de sus mayores tesoros: la biblioteca privada de Francesc Cambó, líder histórico de la Lliga Regionalista y figura clavde del catalanismo político del siglo XX.

La propiedad forma parte del Catálogo de Patrimonio Arquitectónico municipal y mantiene elementos únicos como su histórica azotea ajardinada (la primera de Barcelona de este tipo) y espacios originales donde Cambó organizaba reuniones políticas y recepciones diplomáticas.

Si se cierra la operación con el precio previsto (160 millones de euros), la transacción entraría directamente en el ranking de las mayores ventas hoteleras de la ciudad, acercándose a hitos de momento insuperables como el Mandarín Oriental Barcelona o el W Barcelona.

Por el momento, el edificio ha despertado ya el interés de capital asiático y de Oriente Medio, todo por ser un tipo de "activos trofeo": lujo, historia y ubicación privilegiada. Sin embargo, la crisis desarrollada en Oriente Medio puede retrasar la compra.

Al menos podemos afirmar algo que se repite desde hace ya varios años: Barcelona vuelve a jugar en otra liga en lo que a grandes cifras inmobiliarias se refiere, con una operación que rompe techos.