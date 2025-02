Sale a la luz la verdadera relación de Samuel Eto'o con su hijo Etienne, que ha debutado en LaLiga con el Rayo Vallecano

Samuel Eto'o es una de las estrellas futbolística más reconocidas. El camerunés consiguió un récord en su primera temporada como jugador en el FC Barcelona tras marcar 24 goles en la temporada 2004/05. Además, el delantero pasó por otros equipos como el Real Madrid, el Mallorca, el Inter de Milán o el Chelsea, entre otros.

El futbolista se retiró del terreno de juego en 2019 después de haber jugado 586 partidos en diferentes conjuntos y marcar más de 400 goles entre selección y clubes. Su último equipo fue el Qatar SC, en el que estuvo durante una temporada. Tras su retirada, se centró en los despachos, y en 2021 se convirtió en el presidente de la Federación de Fútbol de Camerún.

En cuanto a su vida privada, el delantero ha tenido algunos litigios y problemas conyugales. Hace unos años que tuvo sus diferencias con su hijo Etienne. Su madre, Marián Pineda, hizo pública una demanda contra el exazulgrana por no pagar la pensión de manutención de su hijo.

El pasado sábado, el joven de 22 años debutó en Primera División con la camiseta del Rayo Vallecano, y al acabar el partido hizo unas declaraciones que muchos entendieron que no tiene buena relación con su progenitor: "Llevo mucho tiempo esperando este momento y ves que tu esfuerzo, el de mi familia, mi madre en este caso, la gente que me quiere para ayudarme a llegar a este momento, pues ha valido la pena, ¿no? Muy feliz por eso".

Sin embargo, Etienne aprovechó las redes sociales para aclarar su buena relación con Samuel: "No es día para malmeter, me ha salido decir mi madre porque es la persona con la que he vivido desde que soy pequeño, pero estoy igual de agradecido a ambos, ¡sin ellos no sería la persona que soy hoy! Os quiero".

Es más, el futbolista hizo una publicación en Instagram explicando que estaba muy feliz por haber debutado en LaLiga y daba las gracias, entre otros, a su padre: "A ti PAPÁ, has sido una inspiración muy grande, verte lograr todo lo que has conseguido no ha hecho más que empujarme a seguir persiguiendo mi sueño".

A todo esto, Marian Pineda ha explicado la relación que tienen padre e hijo: "Que mi niño se acuerde de mí cuando menciona la palabra 'esfuerzo' es porque soy yo la que le ha llevado a todos sus entrenos desde que empezó en la Penya Arrabal con 3/4 años (....) Pero eso no significa que mi hijo no agradezca a su padre la parte que a su padre le toca, pero siempre prefiere hacerlo diciéndoselo directamente a él. La prensa tiene muy presente a su padre y se lo mencionan en cada entrevista, pero él prefiere decirle las cosas en privado".

La mujer ha explicado que "es asombroso lo que mi hijo quiere a su padre, lo importante que para él es su padre como padre, que su estado de ánimo es infinitamente mejor cuando su padre está en su vida porque lo adora y lo valora, además de lo muchísimo que le admira como profesional y lo presente que le tiene en su pensamiento en cada uno de sus días (...) Agradezco a Samuel cada uno de los gestos bonitos que tiene con Etienne y se me cae la baba cuando mi hijo me cuenta cosas bonitas o divertidas que se hablan o que viven juntos".