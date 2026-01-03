Sale a la luz la última hora de Álvaro Morata y Alice Campello

2025 fue un año especialmente agitado para Álvaro Morata. Comenzó con la reconciliación con su pareja, Alice Campello, continuó con su salida del Galatasaray para fichar por el Como y estuvo marcado también por las críticas recibidas al ser el delantero titular de la selección española. No lo tuvo fácil y, para cerrar el año, afrontó una nueva crisis con la modelo italiana.

El inicio de 2026, que la pareja parece estar viviendo por separado, pone de manifiesto un bache significativo en la relación, tal y como reflejan los mensajes compartidos en sus redes sociales, los cuales no han pasado desapercibidos para la opinión pública.

La modelo italiana compartió un mensaje acompañado de varias fotografías, en las que se le puede ver en la playa con sus cuatro hijos, sin rastro del delantero del Como. "Este año ha estado lleno de hermosos momentos y otros que me pusieron a prueba", empezó explicando.

"Hoy, más que nunca, estoy convencida de que incluso las experiencias difíciles son necesarias para convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos", comentó.

En cambio, el exdelantero del Real Madrid y Atlético de Madrid, entre otros, hizo balance de un año complicado tanto a nivel deportivo como personal. En primer lugar, Morata quiso dar gracias: "Se termina otro año y no puedo evitar parar un momento para dar gracias. Gracias por la salud y por la felicidad que tenemos, y sobre todo por la de los niños, que son el verdadero motor de todo".

"En lo personal y en lo laboral ha sido un año duro, de esos que te sacuden por dentro y te obligan a mirarte de frente. Un año en el que he aprendido a dejar de cargar con juicios ajenos, a entender que la opinión de quien no me conoce no define quién soy", relató.

También, quiso dejar claro que "he aprendido a quererme más, a pensar en mí sin sentir culpa y a vivir con más verdad. He entendido que no necesito demostrarle nada a nadie. Quienes caminan conmigo y me conocen de verdad, lo saben".

Álvaro Morata y Alice Campello. / Archivo

Por último, Morata sentenció diciendo: "Gracias de corazón a los que habéis estado cerca, sosteniéndome incluso en silencio. Os llevo conmigo siempre. Gracias de corazón a los que habéis estado cerca, sosteniéndome incluso en silencio. Os llevo conmigo siempre".

Las declaraciones de ambos dejan en evidencia que no están atravesando un buen momento. A pesar de ello, ambos quieren poner de su parte para ser más felices que nunca, algo que, por ahora, parece complicado.