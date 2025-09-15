Sale a la luz qué tipo de relación mantienen Carlos Alcaraz y Brooks Nader: "Hay un interés"

Carlos Alcaraz sigue haciendo historia en el tenis. El último logró del tenista fue alzarse como campeón del US Open 2025 tras ganar en cuatro sets a Jannik Sinner. Con el triunfo, el murciano volvió a recuperar el número uno del ranking ATP. No obstante, Alcaraz está dando mucho de qué hablar por su supuesto romance con Brooks Nader, modelo estadounidense.

Varios medios del corazón publicaron que el tenista español estaba manteniendo un romance clandestino con la estadounidense. Aunque desde Estados Unidos, apuntaron que Nader habría mantenido otra relación sentimental con Sinner, según explicó el medio 'Page Six'.

Después de toda la rumorología, la hermana de Brooks, Grace Ann Nader, fue quien confirmó la relación en 'E!News': "Los rumores son ciertos. Salir con alguien es un término muy impreciso. Pero sé que es el hombre del momento". Además, desveló que "muero por conocerlo. Es un bombón".

Ayer, Javi Hoyos destapó qué tipo de relación mantienen Alcaraz y Brooks. "¿Son novios realmente cómo ha dicho la hermana de Brooks o se lo ha inventado todo?", empezó diciendo en TikTok.

El creador de contenido explicó que Alberto Guzmán, colaborador de 'D Corazón', habría hablado con el entorno más cercano del tenista murciano para contrastar la información sobre la posible relación con la modelo estadounidense.

"El entorno de Carlos Alcaraz ha dicho a Alberto Guzmán que la hermana de Brooks miente... no es verdad que tengan una relación", comentó en la red social.

El colaborador de 'D Corazón' explicó que Carlos Alcaraz "está soltero", aunque no sabe si se han besado en alguna ocasión.

Javi Hoyos se animó a desvelar el motivo por el que Grace mintió sobre la relación de Alcaraz y su hermana Brooks: "Ha habido un interés de promocionar el documental de Brooks Nader".