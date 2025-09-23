Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Sale a la luz el sueldo de Tomàs Molina como hombre del tiempo en TV3

Hace varias décadas que se convirtió en uno de los meteorólogos más reconocidos

Tomàs Molina

Tomàs Molina / Guardiola TV

Emma Ferrara

Tomàs Molina es uno de los meteorólogos más reconocidos de España, especialmente en Cataluña, donde se convirtió hace años en un referente televisivo gracias a su larga trayectoria en TV3.

El experto nació en Badalona, estudió Física en la Universidad de Barcelona y se especializó en meteorología. En el año 1987 entró a trabajar en Televisión de Cataluña y rápidamente se convirtió en el presentador principal de los espacios del tiempo.

Además de su trabajo en televisión, Molina ha sido profesor en la Universidad de Barcelona, conferenciante y colaborador habitual en medios de comunicación escritos y digitales. También ha publicado libros y materiales de divulgación científica.

Aunque hace unos meses que dejó de formar parte de los espacios informativos tras presentarse como candidato de ERC a las elecciones europeas, siempre estará ligado como el hombre del tiempo en TV3.

En una entrevista para el pódcast 'Guardiola TV', Tomàs Molina explicó que había cambiado de departamento: "He salido del área de informativos y ahora estoy en el área de programas. Estoy con Helena García Melero en 'Tot es mou'".

El de Badalona desveló su sueldo como meteorólogo en TV3: "Creo que son 70.000 euros al año brutos; después de se queda en unos 50 y pico mil".

Además, Tomàs confesó que hace años recibió una propuesta para dejar la televisión catalana y fichar por Canal Plus+: "Me hicieron una oferta para ir a Madrid cuando empezaron a surgir las televisiones privadas, pero no lo acepté porque era ir y venir".

