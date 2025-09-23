FAMOSOS
Sale a la luz el sueldo de Tomàs Molina como hombre del tiempo en TV3
Hace varias décadas que se convirtió en uno de los meteorólogos más reconocidos
Tomàs Molina es uno de los meteorólogos más reconocidos de España, especialmente en Cataluña, donde se convirtió hace años en un referente televisivo gracias a su larga trayectoria en TV3.
El experto nació en Badalona, estudió Física en la Universidad de Barcelona y se especializó en meteorología. En el año 1987 entró a trabajar en Televisión de Cataluña y rápidamente se convirtió en el presentador principal de los espacios del tiempo.
Además de su trabajo en televisión, Molina ha sido profesor en la Universidad de Barcelona, conferenciante y colaborador habitual en medios de comunicación escritos y digitales. También ha publicado libros y materiales de divulgación científica.
Aunque hace unos meses que dejó de formar parte de los espacios informativos tras presentarse como candidato de ERC a las elecciones europeas, siempre estará ligado como el hombre del tiempo en TV3.
En una entrevista para el pódcast 'Guardiola TV', Tomàs Molina explicó que había cambiado de departamento: "He salido del área de informativos y ahora estoy en el área de programas. Estoy con Helena García Melero en 'Tot es mou'".
El de Badalona desveló su sueldo como meteorólogo en TV3: "Creo que son 70.000 euros al año brutos; después de se queda en unos 50 y pico mil".
Además, Tomàs confesó que hace años recibió una propuesta para dejar la televisión catalana y fichar por Canal Plus+: "Me hicieron una oferta para ir a Madrid cuando empezaron a surgir las televisiones privadas, pero no lo acepté porque era ir y venir".
