Sale a la luz el principal detonante de la ruptura entre Andy y Lucas: "Se lo encuentra con su mujer en su casa"

Uno de los dúos más destacados de España estaba formado por Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez, más conocidos como Andy y Lucas, pero después de 22 años juntos decidieron poner punto final a la relación musical. Ambos se conocieron de pequeños y decidieron iniciar su carrera musical juntos para así compartir todos los éxitos.

Desde que el dúo anunció su disolución en noviembre de 2024, aunque no ha sido hasta este mes de octubre cuando han puesto el broche final con la gira 'Nuestros últimos acordes', la relación entre ambos se ha ido deteriorando hasta el punto de que ya no mantienen ningún tipo de contacto y, fuentes cercanas a ellos, aseguran que ni siquiera se hablan.

Después de tanto runrún sobre cuál fue el verdadero detonante de la ruptura tras tantos años juntos, la periodista Marta Riesco desveló una nueva información en el programa 'No somos nadie', poniendo en jaque mate al dúo.

La colaboradora del formato de TEN comentó que Lucas habría mantenido en 2023, justo en el año que anuncian la disolución, un romance con la mujer de su productor, algo que provocó cierta tensión en el equipo del dúo.

Andy y Lucas, en 'El Hormiguero' / Atresmedia

"El equipo empieza a ver cosas extrañas entre Lucas y la mujer del productor, que se llama María José. Lo que me cuentan es que un día el productor entra en su casa y se encuentra a su mujer manteniendo relaciones íntimas con Lucas", señaló Riesco.

EXCLUSIVA: "Andy y Lucas se empieza a quebrar cuando su productor se encuentra a Lucas con su mujer en su casa".#NoSomos20O pic.twitter.com/MOCbr0nbd4 — TEN TV (@TENtv) October 20, 2025

La reportera de 'No somos nadie' confesó que el productor, tras descubrir que su pareja le era infiel con Lucas, tuvo una "pelea bastante importante", llegando incluso "a las manos". Una situación que salpicó en el trabajo musical.

Esta situación provocó una separación profesional, algo que no encajó nada bien Andy: "Cuando se entera, se enfada con Lucas porque el productor deja de producir al dúo". Aparte, comentó que "Soraya, la novia de Lucas, y María José eran mejores amigas". Actualmente, el artista sigue manteniendo una relación con María José.