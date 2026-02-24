Sale a la luz la petición de Daniel Sancho a su exnovia

Daniel Sancho no levanta cabeza en la prisión de Surat Thani después de asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta Arteaga, en la turística isla de Koh Phangan, en el sur de Tailandia, en agosto de 2023. El cocinero fue condenado a cadena perpetua, además debe pagar una indemnización de 4 millones de bahts (unos 105 mil euros).

El caso de Sancho ha vuelto a generar interés mediático en España tras la confesión de su madre, Silvia Bronchelo, en '¡De Viernes!', programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, donde compartió cómo se enteraron de lo que había hecho su hijo en Tailandia, entre otros temas.

La esposa de Rodolfo comentó que llevaban varios años distanciados antes del crimen, aunque la relación mejoró raíz de la tragedia. No obstante, matizó que "firmaría por no volver a hablar nunca con él y que esto no hubiera pasado".

Después de todo el revuelo que han generado las declaraciones de Bronchelo en '¡De Viernes!', una de las personas que se ha querido mantener al margen ha sido la exnovia de Sancho: Laura M.. Y no es la primera vez que lo hace.

La joven no quiere saber nada del tema y desde '20minutos' aseguran que no ha visto nada de lo que ha dicho Bronchelo en el programa de Telecinco. También, está tranquila porque sabe que ni la madre ni Rodolfo van a exponerla en el foco mediático.

Además, el medio de comunicación desvela que Sancho ha realizado una petición específica desde la prisión de Surat Thani dirigida a su expareja.

A través de terceras personas, el condenado le ha pedido que rehaga su vida y deje atrás los años que compartieron, así como las promesas de un amor eterno que se quebraron cuando Edwin decidió dar un paso al frente y oficializar la relación.

El joven no estaba dispuesto a seguir formando parte de un triángulo sentimental lleno de tensiones e incertidumbre.