Sale a la luz el patrimonio de Cristiano Ronaldo: negocios, inversiones y su 25% en la UD Almería

Cristiano Ronaldo se mantiene como el deportista mejor pagado del mundo en 2026 por tercer año consecutivo. Sus ingresos anuales se estiman entre 236 y 250 millones de euros, de los cuales unos 182 millones provienen de su contrato con el Al-Nassr, mientras que el resto, entre 55 y 68 millones, corresponde a patrocinios y acuerdos comerciales.

Hace una semana, el portugués dio un paso estratégico en el fútbol empresarial al adquirir el 25% de las acciones de la Unión Deportiva Almería a través de su compañía CR7 Sports Investments. Con esta inversión se convierte en copropietario de un club que compite en LaLiga, ampliando su influencia más allá de su carrera como futbolista.

Pero la compra del Almería es solo una parte de su enorme imperio empresarial. Su marca personal, CR7, abarca desde calzado y ropa interior hasta fragancias, suplementos y bebidas funcionales, consolidando su imagen global y diversificando sus fuentes de ingresos.

En el ámbito de la salud y el fitness, Cristiano ha creado los gimnasios CR7 Crunch Fitness en España y Portugal, además de clínicas especializadas en salud capilar y estética avanzada, que también operan en Medio Oriente. A esto se suman aplicaciones y dispositivos de seguimiento de ejercicio y nutrición, mostrando su apuesta por la tecnología para mejorar la salud y el rendimiento personal.

La hotelería de lujo es otro pilar de su negocio. Los hoteles Pestana CR7, presentes en ciudades como Madrid, Lisboa, Marrakesh o Madeira, combinan diseño contemporáneo con un enfoque deportivo y lifestyle.

Hotel CR7 en Madeira / Pestana

Ronaldo también ha invertido en el mercado del lujo y los coleccionables, participando en empresas de porcelana histórica y plataformas de relojes exclusivos.

Según medios especializados como Bloomberg Billionaires Index y Celebrity Net Worth, estas inversiones, sumadas a su salario y a los contratos de patrocinio, elevan su patrimonio a unos 1.400 millones de dólares, convirtiéndolo en el primer futbolista activo en alcanzar el estatus de multimillonario.

Noticias relacionadas

A sus 41 años, mientras se prepara para la próxima Copa del Mundo con la selección de Portugal y busca alcanzar la histórica marca de 1.000 goles, el portugués sigue demostrando tanto su disciplina como su visión empresarial.