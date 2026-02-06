Sale a la luz el nuevo amor de Ilia Topuria: una influencer española

La vida privada de Ilia Topuria vuelve a estar en el punto de mira después de que el programa de Telecinco 'El tiempo justo', presentado por Joaquín Prat, revelara en exclusiva que mantiene un romance con una influencer española.

El colaborador Kike Quintana fue quien dio la noticia en el plató de televisión. Se trata de Blanca Pombo, miembro de una familia muy influyente en el mundo de los influencers: los Pombo. Ella es prima de la influencer María Pombo, quien fue pareja de Álvaro Morata.

El colaborador de 'El tiempo justo' explicó cómo va el romance: "Ellos lo llevan con mucha discreción, pero lo sé de buena tinta". Sin embargo, César Muñoz, copresenatodor del formato", destapó que el entorno más cercano del hispanogeorgiano "niega" que esté conociendo a Blanca, quien contiene 115 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

También, aseguran que el peleador podría ni saber quién es. Una información que niega Kike: "Lo entiendo, me parece algo lógico, pero me fío de mis fuentes".

En ese instante, el colaborador de 'El tiempo justo' aseguró que Topuria habría pasado "varios fines de semana" en casa de Blanca. En los próximos días, tendrían "planes en común" con los que dejará "de ser un secreto" y "se va a ir normalizando".

Tiene claro que ambos acudirán juntos a eventos y planes en lugares públicos, lo que oficializará la relación que han estado manteniendo desde hace algún tiempo, según el colaborador de 'El tiempo justo'.

¿Quién es Blanca Pombo?

Blanca, de 25 años, es conocida por ser prima de María , y ha aprovechado el impulso de las redes sociales para hacerse un hueco en la industria, compartiendo contenido de moda, belleza y momentos de su vida diaria.

No obstante, Blanca suele mantener un perfil más discreto diferenciándose de otros miembros de su familia, ya que ha sabido alejarse en ocasiones de la imagen mediática conjunta que proyectan.