Sale a la luz la nueva ilusión de Juan Ortega, el torero que se dio a la fuga en su boda

Juan Ortega estuvo en el foco mediático tras cancelar su boda minutos antes de su celebración. El pasado sábado 2 de diciembre de 2023, estaba todo listo en Jerez de la Frontera para que el torero se diese el 'sí, quiero' con Carmen Otte Alba, su novia de toda la vida. Tras la incertidumbre, el andaluz contactó con su sacerdote de confianza para cancelar el enlace matrimonial, con unos 500 invitados ya presentes.

Ortega aseguró que ambos se querían, pero que ya llevaba un tiempo con una serie de dudas que no acababan de resolver: "No fue un calentón ni un arrebato de un momento, sino problemas que yo venía arrastrando (...) Asumo mi decisión y pido perdón, no por la decisión, sino por el momento en el que la tomé, horas antes, con todo organizado, los invitados allí".

Ahora, ocho meses después, Mónica Vergara ha desvelado en 'Fiesta' que el torero se ha centrado en él: "En estos ocho meses ha estado desaparecido, centrado en torear e impartir clases en la Universidad de Granada para acercar el mundo del toro a la sociedad".

Además, ha revelado que está ilusionado con una mujer: "El torero podría tener novia. Llevan como dos o tres meses y la chica no se llama Carmen. Consta que se conocieron antes de empezar la relación".

La periodista ha explicado que la chica es de una familia "muy importante empresarialmente hablando y muy relacionada con el mundo del toro" y que no solamente está vinculada a este mundo, "sino también al mundo de regentar las plazas de toros. Os digo también que tiene mucho que ver con la plaza de Las Ventas".