FAMOSOS
Sale a la luz la nueva ilusión de Garnacho: "Ambos han compartido la misma fotografía"
El futbolista del Chelsea podría estar manteniendo una relación con Adriana Lobaz, según informó Javi Hoyos en TikTok
La vida privada de Alejandro Garnacho, futbolista del Chelsea, siempre ha estado bajo el foco mediático. El jugador hispanoargentino comenzó a salir en 2020 con la creadora de contenido Eva García, cuando todavía jugaba en las categorías juveniles del Manchester United.
Ella, a los 18 años, se mudó a Inglaterra para estar cerca del jugador y consolidar su relación, que ganó popularidad tras el destacado rendimiento de Garnacho en el terreno de juego. Además, sorprendieron a todos en 2023 al anunciar que serían padres, justo cuando estaban atravesando una crisis de pareja.
Pocos meses después, salió a la luz que el jugador del Chelsea habría sido desleal con Valentina Centoira, una chica que vivía en el mismo barrio que él. Todo estalló cuando la joven publicó varias fotos y vídeos junto al futbolista.
La reacción de Eva García fue inmediata: dejó de seguir a Garnacho en Instagram y a todo su entorno. No obstante, el jugador hispanoargentino se vio obligado a desmentir al rumor a través de su cuenta oficial de X, antes conocido como Twitter: "No se crean todo lo que leen, por favor".
Actualmente los dos están centrados en su hijo, aunque todo hace indicar que por caminos distintos. El periodista Javi Hoyos explicó en TikTok que el futbolista tendría una nueva ilusión: Adriana Lobaz.
El periodista empezó comentando que "ya habíamos visto esta chica antes al lado de Garnacho, concretamente en diciembre en Londres, donde saltaron todos los rumores, pero en ese momento pensamos que podía ser una amiga".
No obstante, todo ha cambiado: "Ahora ambos han compartido la misma fotografía en Egipto y les hemos visto en el mismo hotel, la misma habitación, tomando el sol en una terraza, en un barco y en las pirámides".
En San Valentín, ella compartió a través de sus redes sociales que alguien le había regalado unas rosas. Por ello, el creador de contenido fue tajante: "No hace falta más pruebas para confirmar esta historia de amor".
