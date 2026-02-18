Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test F1 directoDónde ver test F1Benfica - Real MadridAlcarazPrestianni ViniciusRival Barcelona ChampionsWembanyamaPablo LlopisOtamendi ViniciusProtocolo AntirracistaCruces ChampionsMbappé PrestianniChampions hoyCuándo juega AlcarazCTAPedri HotelVuelta Benfica - MadridIturraldeLaportaMíchelLesión Eric GarciaVuelta PedriFlickReal MadridBarça VARMaldiniLesión DembéléEstrada FernándezRed BullAston MartinTest F1Nico WilliamsNadal AlcarazClasificación LaLigaClasificación UAE TourClásica de Jaén 2026Etapa 2 UAE Tour 2026Movistar KOI LECVuelta a MurciaCalendario F1BonolotoDónde ver Mundial 2026Gobierno cáncer
instagramlinkedin

FAMOSOS

Sale a la luz la nueva ilusión de Garnacho: "Ambos han compartido la misma fotografía"

El futbolista del Chelsea podría estar manteniendo una relación con Adriana Lobaz, según informó Javi Hoyos en TikTok

Alejandro Garnacho, durante un entrenamiento con el Chelsea

Alejandro Garnacho, durante un entrenamiento con el Chelsea / EFE

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

La vida privada de Alejandro Garnacho, futbolista del Chelsea, siempre ha estado bajo el foco mediático. El jugador hispanoargentino comenzó a salir en 2020 con la creadora de contenido Eva García, cuando todavía jugaba en las categorías juveniles del Manchester United.

Ella, a los 18 años, se mudó a Inglaterra para estar cerca del jugador y consolidar su relación, que ganó popularidad tras el destacado rendimiento de Garnacho en el terreno de juego. Además, sorprendieron a todos en 2023 al anunciar que serían padres, justo cuando estaban atravesando una crisis de pareja.

Pocos meses después, salió a la luz que el jugador del Chelsea habría sido desleal con Valentina Centoira, una chica que vivía en el mismo barrio que él. Todo estalló cuando la joven publicó varias fotos y vídeos junto al futbolista.

La reacción de Eva García fue inmediata: dejó de seguir a Garnacho en Instagram y a todo su entorno. No obstante, el jugador hispanoargentino se vio obligado a desmentir al rumor a través de su cuenta oficial de X, antes conocido como Twitter: "No se crean todo lo que leen, por favor".

Actualmente los dos están centrados en su hijo, aunque todo hace indicar que por caminos distintos. El periodista Javi Hoyos explicó en TikTok que el futbolista tendría una nueva ilusión: Adriana Lobaz.

El periodista empezó comentando que "ya habíamos visto esta chica antes al lado de Garnacho, concretamente en diciembre en Londres, donde saltaron todos los rumores, pero en ese momento pensamos que podía ser una amiga".

No obstante, todo ha cambiado: "Ahora ambos han compartido la misma fotografía en Egipto y les hemos visto en el mismo hotel, la misma habitación, tomando el sol en una terraza, en un barco y en las pirámides".

Noticias relacionadas

En San Valentín, ella compartió a través de sus redes sociales que alguien le había regalado unas rosas. Por ello, el creador de contenido fue tajante: "No hace falta más pruebas para confirmar esta historia de amor".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nyom lo confirma: El gran rumor sobre el miembro viril del exjugador colombiano Víctor Ibarbo es cierto
  2. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama (64 años) confirma la existencia de los extraterrestres: 'Son reales, pero yo no los he visto
  3. La Seguridad Social lo aclara: 15 años cotizados no bastan para jubilarse
  4. Así es la casa de Fernando Alonso en Asturias de casi 20 millones: Pista de karts, campo de golf y hasta un museo
  5. Precio del euríbor hoy, 16 de febrero de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados
  6. El accidente de Grison, al descubierto: 'No quiero ni mirar
  7. Bertrand Ndongo vuelve a polarizar las redes tras su último incidente: 'Ser rojo es una enfermedad, cada vez lo tengo más claro
  8. Cuándo comienza el Ramadán en 2026 y qué implica en España

Talent Femení celebra el 8M con un crucero que reivindica el liderazgo y el trabajo en equipo

Talent Femení celebra el 8M con un crucero que reivindica el liderazgo y el trabajo en equipo

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Marlaska, niega conocimiento previo del caso: “Ahora es el momento de la Justicia y todo el apoyo a la víctima”

Marlaska, niega conocimiento previo del caso: “Ahora es el momento de la Justicia y todo el apoyo a la víctima”

Sale a la luz la nueva ilusión de Garnacho: "Ambos han compartido la misma fotografía"

Sale a la luz la nueva ilusión de Garnacho: "Ambos han compartido la misma fotografía"

Deja de comprar tanto y compra mejor: la guía definitiva para tomar decisiones inteligentes en tu hogar

Deja de comprar tanto y compra mejor: la guía definitiva para tomar decisiones inteligentes en tu hogar

Aunque no te paguen, los trabajadores de Barcelona deben seguir acudiendo a su puesto: esto dice la ley

Aunque no te paguen, los trabajadores de Barcelona deben seguir acudiendo a su puesto: esto dice la ley

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Meteocat activa las alertas naranjas por vientos huracanados: estas son las zonas afectadas

El Meteocat activa las alertas naranjas por vientos huracanados: estas son las zonas afectadas