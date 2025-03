Sale a la luz una nueva historia sobre cómo se conocieron Cristiano Ronaldo y Georgina

Georgina y Cristiano Ronaldo forman una de las parejas con mayor interés mediático. El amor comenzó en 2016, y la relación se asentó con el nacimiento de Alana Martina (2017) y Bella Esmeralda (2022). Dicho esto, la propia Georgina explicó que se conocieron cuando trabajaba en Gucci, pero el empresario Tito Pajares ha contado que el romance pudo empezar de otra forma.

La mujer explicó en su documental que cruzaron en la puerta de la tienda. "Me tocaba salir a las cinco, y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos".

"El niño me saludó muy educado y se rio. Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: ¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza", afirmó. A partir de ahí, Cristiano la invitó a Georgina a un evento al que acudió, y repetieron las citas hasta que oficializaron la relación.

Sin embargo, el empresario Tito Pajares ha dejado unas declaraciones en '¡Hola!' que deslizan una versión distinta. Dueño de la discoteca 'Gabana', ha contado que el local se convirtió en un espacio reservado y discreto para los personajes públicos. "Nosotros teníamos como lema 'lo que pasa en Gabana se queda en Gabana'. Allí tenían la seguridad de que un equipo profesional respaldaba eso", ha dicho.

Esta intimidad derivó en el inicio de muchas historias de amor. "Muchos romances se han gestado aquí. Pablo Casado y su mujer, o Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo, que estuvo dos años como directora de barra y coincidió con el futbolista", ha declarado.

Tito Pajares ha aseverado que se vivieron noches míticas en 'Gabana'. "Recuerdo ver las zonas VIP y allí estaban Ana Obregón con Brigitte Nielsen, la por entonces mujer de Sylvester Stallone, en otra mesa tener a los jugadores del Real Madrid y en otra a Tom Jones y Luis Miguel. Fueron grandes noches para recordar. Algún día habrá que recordar todo aquello".