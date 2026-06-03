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Sale a la luz el nombre del nuevo amor de Iker Casillas: "Está enamorado"

El exguardameta ha sido fotografiado con una actriz

Iker Casillas opina sobre el robo que sufrió

Iker Casillas opina sobre el robo que sufrió / EFE

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Andrea Riera

Andrea Riera

Desde que en marzo de 2021 Iker Casillas y Sara Carbonero pusieron fin a su matrimonio tras más de una década juntos, la vida sentimental del exportero ha sido objeto de muchas especulaciones. A lo largo de estos años, su nombre ha aparecido vinculado al de distintas mujeres, aunque ninguna de esas informaciones llegó a confirmarse.

Ahora, todo apunta a que el exguardameta del Real Madrid podría estar viviendo una nueva ilusión.

La revista 'Pronto' ha publicado unas imágenes que han disparado los rumores sobre una posible relación entre Casillas e Irene Esser. En las fotografías, ambos aparecen compartiendo una cena con amigos en Madrid y disfrutando después de un paseo por la capital, dejando ver una evidente complicidad que no ha pasado desapercibida.

Iker Casillas

Iker Casillas junto a Irene Eisser / Pronto

Lo cierto es que los rumores no son nuevos. Ya el pasado mes de marzo, la periodista Adriana Dorronsoro adelantó en televisión que el exfutbolista mantenía una relación con la actriz venezolana. "Me confirman que está con ella, que está feliz. Hacen planes en común con amigos y el círculo de Iker la conoce", aseguró la colaboradora.

Tras la publicación de las fotografías, la periodista Sandra Aladro aseguró recientemente que Casillas estaría "enamorado y muy feliz" y viviendo su primera relación seria desde su separación de Sara Carbonero. "La relación va viento en popa".

Según estas informaciones, Irene Esser ya formaría parte del entorno más cercano del exguardameta: "Se la ha presentado a todos sus amigos y comparte con ella todo el tiempo que puede".

Aunque en España su nombre no es tan popular como en otros países de Latinoamérica, Irene Esser cuenta con una sólida trayectoria profesional. Nacida en Venezuela en 1991, saltó a la fama tras convertirse en Miss Venezuela y representar a su país en Miss Universo.

Con el paso de los años fue dejando atrás el mundo de los certámenes para centrarse en la interpretación, desarrollando una carrera en televisión y cine. Además. en los últimos años ha reforzado su presencia en España gracias a proyectos como la serie 'El inmortal'.

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Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente su relación, las imágenes publicadas los han situado en el centro de todas las miradas.

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