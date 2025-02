Sale a la luz el nombre de una nueva amante de Iker Casillas: "Pensaba que era la única"

En los últimos días, Iker Casillas ha estado en el foco mediático tras filtrarse su romance con Claudia Bavel. Tanta ha sido la repercusión, que se vio obligado a lanzar un comunicado oficial en la red social X (antes Twitter).

El exfutbolista no lleva nada bien que se hable sobre su vida privada, y en el comunicado aseguró que nunca ha "negociado" ni ha "rentabilizado" lo que considera "personal y reservado".

Tras todo el culebrón, el programa 'Ni que fuéramos Shhh...' se ha puesto en contacto con Viviana Figaredo, una nueva examante de Casillas. La colaboradora de televisión en Paraguay ha asegurado que "pensaba que era la única, pero resulta que somos varias".

La televisiva ha explicado que todo empezó cuando le siguió en redes sociales: "Me sorprendió. Supongo que le gusto alguna foto de mi culo y tal. Si me hubiera dicho de quedar conmigo, me hubiera ido directamente con él. Me dijo piropos del estilo: 'Qué linda estás'. Cosas así del estilo que cualquier hombre puede enviar. Él nunca me mandó alguna foto suya, él tampoco me pidió que le enviara yo ninguna foto".

Viviana ha declarado que filtrearon hace unos seis meses, y que ella sabía que "esto no iba a ningún lado", pero que tenía esperanzas en conocer a algún famoso: "Yo quiero salir con alguien importante. Me pone que sea alguien conocido".