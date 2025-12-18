Sale a la luz el motivo por el que Pep Guardiola se ha visto obligado a cerrar su restaurante en Mánchester

Después de siete años de éxito, Pep Guardiola se ha visto obligado a cerrar Tast Català, su restaurante situado en King Street de Mánchester. El local abrió en 2018 con el objetivo de llevar el sabor de Cataluña a la ciudad inglesa, de la mano del chef Paco Pérez, y con la ambición de conseguir su primera estrella Michelin en la ciudad.

El restaurante, que cuenta con una capacidad para 120 personas en tres pisos, se ha convertido en un punto habitual para jugadores y directivos del Manchester City. Figuras de la Premier League como Kevin De Bruyne o Mikel Arteta han disfrutado de su cocina, que incluye platos como arroz con tinta de calamar.

Sin embargo, el martes publicaron un comunicado en redes sociales en el que explicaban que, "después de mucha consideración", han tomado la "difícil decisión" de cerrar las puertas del restaurante por última vez el próximo sábado 20 de diciembre.

Los problemas económicos del sector de la hostelería en Reino Unido han influido en la decisión. Según el escrito, se han enfrentado a "condiciones comerciales excepcionalmente difíciles y un aumento de costes" que han hecho insostenible su continuidad.

UkHospitality, el principal organismo comercial que representa a toda la industria de la hospitalidad en el Reino Unido, ha comentado que los restaurantes y bares podrían enfrentarse a un aumento promedio del 76 % en sus costes. Además de estas tasas, el sector se ve afectado por el incremento de los costes laborales y operativos, las facturas de energía más altas y los problemas de suministro.

La noticia ha generado reacciones entre los clientes, que lamentan la pérdida del local: "Es muy triste de leer", "Era un restaurante encantador, el personal siempre fue muy amable y atento, la comida siempre fue buena, pero con los precios de King Street, es un momento difícil" o "Es un signo de los tiempos, me temo que siete años es mucho tiempo para un restaurante. Solo el 50 % dura más de cinco años y el 17 % solo un año", entre otros.

El exfutbolista, junto a Ferran Soriano y Txiki Begiristain, invirtió en el restaurante con la intención de ofrecer una experiencia culinaria auténtica y de alta calidad. Pérez, con cinco estrellas Michelin en otros restaurantes, se encargó de la cocina. "Sobre todo, estamos orgullosos de haber podido compartir un poco de Cataluña, nuestro querido país, con la gente de Manchester", añadieron en el comunicado.