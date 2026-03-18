Sale a la luz el motivo por el que Grison no estará en 'La Revuelta' durante dos semanas

'La Revuelta' de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas, con una duración de 70 minutos. En el formato colaboran caras conocidas como la de Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, y cada noche cuentan con algunos invitados que son entrevistados.

Uno de los colaboradores más destacados de 'La Revuelta' es Marcos Martínez, más conocido como Grison. Este destaca por su humor y por su habilidad en el 'beatbox', que se convirtió en campeón mundial del prestigioso Boss LoopStation Contest.

El pasado martes 17 de marzo, Grison sorprendió a todos con un anuncio inesperado: "No quiero eclipsar la movida, pero tengo dos anécdotas muy buenas. Que me caso mañana", declaró, mientras Broncano no daba crédito a lo que estaba escuchando.

El público empezó a pedir entradas y, entre risas, el colaborador comentó: "¡Estáis todos invitados, que es gratis! El cubierto son 200 pavos, ahora os dejo para hacer la transferencia".

Antes de que Broncano pudiera retomar el tema, Grison explicó por qué contaba su boda en ese momento: "No lo iba a contar, pero me han dicho por ahí que me corresponden 15 días de baja y entonces he echado cuentas y digo si se muere un chiquillo sólo te dan dos días y no me llegaba".

Bromeando y a la vez serio, Broncano comentó: "Yo creo que no aplica aquí". Grison contestó tajante: "Pero si esto es Televisión Española, cabr**. Está el perro luchando por los derechos de todos y ahora a mí no me vais a dejar aplicar".

El televisiso aclaró que le pertocan 15 días naturales y que su intención era enlazar esos días de descanso con la Semana Santa, a lo que Ricardo Castella bromeó: "15 días si te quieres normal, si te quieres mucho son tres semanas".

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Tras más de 20 años junto a su pareja, Raquel, han decidido dar un paso más en su relación. El presentador jinense quiso saber el motivo de la boda y Grison lo resumió de manera sencilla: "Me caso por amor".