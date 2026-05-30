Sale a la luz el informe definitivo sobre lo que le sucedió a la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez

La situación que vivió Anabel Pantoja y David Rodríguez con su hija, Alma, fue una de las noticias más comentadas del 2025, especialmente cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria abrió una investigación por presunto maltrato infantil por presuntos malos tratos.

La pequeña de la familia tuvo que quedarse ingresada en el Hospital Materno Infantil entre el 11 y el 27 de enero, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Después de un año y medio, el medio de comunicación 'Canarias 7' ha tenido acceso al informe definitivo elaborado por el Instituto de Medicina Legal (IML), donde queda en evidencia que Alma habría sido víctima de un "zarandeo violento" el pasado 9 de enero de 2025.

El informe, elaborado por especialistas en violencia contra menores, apunta que el episodio se produjo cuando la creadora de contenido realizaba unas compras en el centro comercial Mogán Mall, mientras que Rodríguez permanecía solo con la bebé.

Los expertos consideran que fue él el responsable de las lesiones detectadas, ya que estas son compatibles con un movimiento brusco, lo que provocó un derrame cerebral. Este fue el motivo por el que la menor ingresó de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

Anabel Pantoja y David Rodríguez / EUROPA PRESS

Por otra parte, los especialistas no llegaron antes a estas conclusiones porque querían observar la evolución cerebral de Alma.

Según el medio 'Canarias 7', los médicos querían confirmar si existían secuelas relacionadas con el síndrome del bebé zarandeado, como parálisis cerebral, paraplejia, pérdida de coordinación muscular, ceguera parcial o epilepsia, ente otros síntomas.

Anabel Pantoja y David Rodríguez, con la pequeña Alma. / Archivo

El documento llevado a cabo por la Unidad de Valoración Forense Integral no solo ha tenido en cuenta la documentación clínica, sino que los especialistas realizaron entrevistas y evaluaciones psicológicas a las personas más cercanas al entorno de la menor durante aquellas fechas.

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No obstante, la defensa de ambos investigados intenta rebatir las apreciaciones del Instituto de Medicina Legal con varios análisis periciales.