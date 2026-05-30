Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oficial Anthony GordonAnthony GordonFichajes BarcelonaAtlético Lamine YamalAtlético BarçaClasificación Giro ItaliaHorario Castilla SabadellHorario Sprint MotoGP ItaliaJulián ÁlvarezGordonNoticias BarçaAlexia PutellasMercado de fichajesEtapa 19 Giro de ItaliaGrupo España Europeo Sub-17Djokovic próximo torneoRanking ATP hoyAsí juega Antonhy GordonXavi PascualCuándo juega JodarDinero Ramos SevillaRiquelme FlorentinoKilian JornetPlayoffs ascenso Primera RFEFRafa NadalHija GuardiolaMaldiniPS StoreConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega España
instagramlinkedin

FAMOSOS

Sale a la luz el informe definitivo sobre lo que le sucedió a la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez

El medio de comunicación 'Canarias 7' ha tenido acceso al documento

Isabel Pantoja

Isabel Pantoja

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

La situación que vivió Anabel Pantoja y David Rodríguez con su hija, Alma, fue una de las noticias más comentadas del 2025, especialmente cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria abrió una investigación por presunto maltrato infantil por presuntos malos tratos.

La pequeña de la familia tuvo que quedarse ingresada en el Hospital Materno Infantil entre el 11 y el 27 de enero, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Después de un año y medio, el medio de comunicación 'Canarias 7' ha tenido acceso al informe definitivo elaborado por el Instituto de Medicina Legal (IML), donde queda en evidencia que Alma habría sido víctima de un "zarandeo violento" el pasado 9 de enero de 2025.

El informe, elaborado por especialistas en violencia contra menores, apunta que el episodio se produjo cuando la creadora de contenido realizaba unas compras en el centro comercial Mogán Mall, mientras que Rodríguez permanecía solo con la bebé.

Los expertos consideran que fue él el responsable de las lesiones detectadas, ya que estas son compatibles con un movimiento brusco, lo que provocó un derrame cerebral. Este fue el motivo por el que la menor ingresó de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

Anabel Pantoja y David Rodríguez

Anabel Pantoja y David Rodríguez / EUROPA PRESS

Por otra parte, los especialistas no llegaron antes a estas conclusiones porque querían observar la evolución cerebral de Alma.

Según el medio 'Canarias 7', los médicos querían confirmar si existían secuelas relacionadas con el síndrome del bebé zarandeado, como parálisis cerebral, paraplejia, pérdida de coordinación muscular, ceguera parcial o epilepsia, ente otros síntomas.

Anabel Pantoja y David Rodríguez, con la pequeña Alma.

Anabel Pantoja y David Rodríguez, con la pequeña Alma. / Archivo

El documento llevado a cabo por la Unidad de Valoración Forense Integral no solo ha tenido en cuenta la documentación clínica, sino que los especialistas realizaron entrevistas y evaluaciones psicológicas a las personas más cercanas al entorno de la menor durante aquellas fechas.

Noticias relacionadas

No obstante, la defensa de ambos investigados intenta rebatir las apreciaciones del Instituto de Medicina Legal con varios análisis periciales

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado: los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión a partir de 2027
  2. El pueblo de Soria perfecto para una escapada: murallas medievales, castillo y torreznos espectaculares
  3. Dani Alves impacta con su confesión: 'Limpiar en la cárcel por 113 euros con la presencia del Señor es mejor que millones sin su presencia
  4. Sale a la luz la conversación de Jonathan Andic con el 112 tras la caída mortal de su padre: 'Ayuda, mi padre se ha caído
  5. Comprobar Euromillones de hoy: resultados del viernes 29 de mayo de 2026
  6. España retrasa la edad de jubilación de 64 años y 10 meses: esta es la nueva edad para el 2027
  7. Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del viernes 29 de mayo de 2026
  8. La petición de Alba Carrillo con el catalán y el gallego: 'A lo mejor así nos uniríamos en vez de dividirnos

Sale a la luz el informe definitivo sobre lo que le sucedió a la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez

Sale a la luz el informe definitivo sobre lo que le sucedió a la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez

Precio de la luz para hoy, sábado 30 de mayo: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, sábado 30 de mayo: las horas más baratas y más caras

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Fernando Romay denuncia no poder acceder a una pensión digna: "En toda mi etapa en el Real Madrid no pude cotizar"

Comprobar Euromillones de hoy: resultados del viernes 29 de mayo de 2026

Comprobar Euromillones de hoy: resultados del viernes 29 de mayo de 2026

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del viernes 29 de mayo de 2026

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del viernes 29 de mayo de 2026

Tim Spector, experto en microbiota: "Tu cuerpo no puede digerir la mayor parte de la fibra, por eso es tan importante"