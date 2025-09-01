Sale a la luz la imagen que Victoria Federica habría pedido eliminar durante sus vacaciones

Victoria Federica está en boca de todos. La hija de la infanta Elena rompió con su novio, Borja Moreno, a principios de julio después de llevar varios meses distanciados. A pesar de que no lo pasó del todo bien tras la ruptura, la creadora de contenido ha podido disfrutar de su verano en plena soltería en Marbella, donde ha sido pillada.

La hermana de Froilán fue captada en un concierto en la ciudad, pero ella misma pidió que nunca saliese a la luz la fotografía, según ha podido saber el programa de televisión 'Fiesta', que ha bautizado la imagen como "la foto de la vergüenza". Además, decidieron compartirla con toda la audiencia.

En la imagen se puede ver cómo uno de sus amigos se acerca a ella para susurrarle alguna cosa al oído. Al instante, Federica se pone a reir. Una situación que abrió el debate en el programa de Telecinco.

El presentador, desde su punto de vista, comentó que "yo no susurró así a mis amigos". No obstante, la colaboradora Almudena Pozo salió a defender públicamente a la hija de la infanta Elena: "Victoria está pasando un verano estupendo, se está dejando querer, tiene edad de eso".

"A mí lo que me extrañaría es ver a una chica que pasa el verano como sin pena ni gloria, se está dejando querer, es un amigo muy cercano que le dice en un momento dado algo y se le acerca mucho porque hay confianza", comentó.

La colaboradora del programa señaló que "Victoria habrá tenido sus historias en verano porque el verano está para eso".

Además, Amor Romeira destapó cómo es la hermana de Froilán alejada de los focos mediáticos: "No es esa chica insípida que no sonríe... ella es divertidísima, alocada y divertida".

La foto de Victoria Federica / TELECINCO

No obstante, la imagen no es nada del otro mundo. Por ello, sorprende que Victoria no quisiera que saliera a la luz el momento en que su amigo le susurra al oído.