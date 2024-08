Sale a la luz lo que hizo el presunto asesino del niño de Mocejón tras apuñalarlo

El pasado domingo 18 de agosto sobre las 9:45 horas de la mañana falleció un niño de 11 años tras ser apuñalado en el campo de fútbol del polideportivo Ángel Tardío, de la localidad toledana de Mocejón.

El lunes 19, la Guardia Civil detuvo a un joven español de 20 años como presunto autor de los hechos. Más tarde, el chico afirmó que había cometido el crimen y que tiró el cuchillo en una acequia a 700 metros del polideportivo.

Sin embargo, en otro momento aseguró que él no le había clavado 11 puñaladas al menor: "Ha sido mi otro yo, ha sido mi copia. Yo estaba allí, pero yo no he sido". Y es que su padre ha explicado que padece de una discapacidad psíquica reconocida de entre 60 y 70%.

Tras apuñalar a Mateo, el joven se fue a casa de sus abuelos paternos y se dio una ducha. A las 12 de la mañana, solamente dos horas después del crimen, el chico acudió a misa junto a su padre, y algunos vecinos han asegurado que lo notaron diferente.

"El chaval estaba nervioso, era un chico que no estaba bien, siempre estaba moviéndose, pellizcándose, pero ese día estaba más inquieto que nunca. Me sorprendió que no estaba su hermano ese día, que es más pequeño y siempre suele ir con ellos. Es una familia que no se relacionaba con nadie", han explicado.

Los vecinos de Mocejón han declarado que el presunto homicida "no hablaba con nadie" y que se "desorientaba con facilidad". Además, han añadido que "son una familia que tiene muchos problemas de siempre. No están bien. El padre y los dos hijos. Al que han detenido tiene esquizofrenia, dicen".