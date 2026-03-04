Sale a la luz cómo fue la fiesta de los Goya 2026: "Estaba Pedro Sánchez y..."

Los Premios Goya dejaron momentos inolvidables en Barcelona, pero también muy polémicos. Lo más comentado fue las declaraciones de Aldo Comas, pareja de la actriz Macarena García, en la alfombra roja, ya que se mojó sobre el conflicto en Oriente Próximo: "Nadie habla de los 50.000 muertos que ha habido los dos últimos meses en Irán".

La mayoría de los presentes no dudaron en ponerse un pin a favor de Palestina, algo que no entendió de ninguna de las maneras Comas: "Mucho pin pero nadie habla de eso. Igual hay que acabar con los regímenes teocráticos que acaban con sus poblaciones".

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y esta tarde el pintor dio la cara en 'El tiempo justo', programa presentado por Joaquín Prat, para reaccionar a sus palabras sobre el conflicto en Oriente Próximo, pero también destapó cómo fue la fiesta posterior a los Goya.

En primer lugar, comentó que Pedro Sánchez, presidente de España, acudió a la celebración y pudo conversar con él: "Si hasta me eché unas risas con Pedro Sánchez, diciéndole que yo soy la 'fachoesfera' que tanto critica".

Al instante, el presentador de 'El tiempo justo' se interesó en conocer la reacción que tuvo el líder del Ejecutivo. Entre risas, la pareja de Macarena García señaló que "no me supo responder".

"Lo bonito es que yo puedo pensar que era un idiota y que estemos hablando y que tú pienses que soy un idiota. Esto es la democracia, nos podemos odiar, insultar, criticar. De eso trata la democracia", compartió en el programa de Telecinco.

No entiende cómo sus declaraciones se hicieron virales al instante: "Lo que me da rabia es que se haya visto tanto esto y no que yo ahora estoy en Madrid por la semana del arte para presentar mi nueva colección de cuadros".

Por último, crítico la falta de manifestaciones en los centros educativos de Estados Unidos tras el conflicto con Irán: "Fíjate lo de las universidades en Estados Unidos que estaban ardiendo hace tres días con el propalestinismo, pero cuando han empezado a acribillar a balazos a gente en las calles de Irán no ha habido nadie".