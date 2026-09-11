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Sale a la luz cómo fue el estremecedor asalto a Donnarumma y su novia embarazada: "Se enfadaron pensando que mentía"
Un tribunal penal de París inició la vista sobre el caso, aunque no se espera que el portero del Manchester City preste declaración
2023 no fue un año nada fácil para Ginaluigi Donnaruma, actual portero del Manchester City, y su pareja, Alessia Elefante, especialmente por el asalto que sufrieron en su casa ubicada en la Avenue Montaigna, una de las calles más exclusivas de París, mientras dormían. Ambos fueron golpeados, maniatados y amenazados con un cuchillo. Además, Elefante se encontraba embarazada.
El portero italiano llegó a reconocer en su día que "fueron momentos de profundo terror". Hace unos días, un tribunal penal de París inició la vista sobre el asalto, aunque no se espera que el guardameta del conjunto cityzen preste declaración.
Ahora, el medio de comunicación 'Daily Mail' ha publicado los documentos judiciales que revelan cómo Donnarumma fue despertado por un ladrón que le hizo callar, realizando el mítico gesto de 'shh'. Todo ello, antes de recibir un golpe en la cara y ser amenazado con un cuchillo.
Los asaltantes lo que estaban buscando era la colección de relojes de Donnarumma. "Los relojes, los relojes", se escuchó. Los documentos judiciales destapan cuál fue la respuesta del guardameta del Manchester City: "Le enseñé el que estaba en el tocador, un Audemars Piguet".
En cambio, su pareja contó a los investigadores del asalto que también se despertó cuando los ladrones le dijeron: "El dinero y los relojes".
Al instante, Elefante les dio un reloj Cartier, algunas de sus joyas y más de 2.000 euros en efectivo. No se quedaron conformes con todo ello y los ladrones le exigieron el número de la caja fuerte, pero ella no se lo sabía.
"Se enfadaron pensando que mentía... Me tiraron del pelo y uno de ellos me golpeó en los muslos. Les dije que estaba embarazada, pero siguieron", comentó Elefante. No obstante, Donnarumma les acabó dándoles la clave, aunque no había nada dentro.
¿Quiénes fueron?
Dos personas, Ilyas Kherbouch y Khyan Mamouni, ya se encuentran en prisión, acusadas de planificar y ordenar el robo, aunque ambos niegan los cargos. Dos de los asaltantes, menores de edad en el momento de los hechos, han sido condenados a tres y cuatro años de prisión. Otro acusado, Moktar Diop, de 24 años, admitió su participación, aunque no se le acusa de haber recurrido a la violencia. Un cuarto sospechoso se suicidó en 2024.
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