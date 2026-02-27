Sale a la luz el dineral que ganaba Pablo Escobar cada fin de semana

Pablo Escobar fue uno de los narcotraficantes más notorios de la historia. Como fundador del Cartel de Medellín, llegó a controlar gran parte del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, convirtiéndose en el capo más poderoso de su época. Su imperio criminal estaba respaldado por una red de producción, transporte y distribución de drogas que operaba a gran escala.

Su hijo, Sebastián Marroquín, conocido anteriormente como Juan Pablo Escobar, decidió romper el silencio sobre su historia familiar en una entrevista con Melo Montoya: "Siempre quise contar la verdad sobre mi vida y la de mi padre, más allá de lo que se muestra en las series o películas (...) Detrás del mito había un ser humano, con virtudes y errores, y con un dinero que cambió la vida de todos los que estuvimos cerca de él".

Sobre su identidad y la relación con su padre, Marroquín explicó que cambió su nombre para poder vivir tranquilo: "Era necesario. Crecer siendo el hijo de Pablo Escobar no era fácil, la gente te miraba diferente, y yo quería construir mi propio camino (...) Mi padre podía ser cariñoso en familia, pero siempre había un miedo latente. Era consciente de su poder y de los enemigos que tenía".

Tras la muerte de Escobar en 1993, la familia enfrentó tensiones internas, especialmente con el dinero: "Una de mis tías se quedó con los 9 millones de dólares que mi padre me dejó. Eso generó conflictos muy grandes dentro de la familia y aún hoy hay heridas que no se han cerrado".

En cuanto a las ganancias de su padre, Marroquín detalló: "Ganaba entre 50 y 70 millones de dólares cada fin de semana durante los 80, y solo te estoy hablando de la ciudad de Miami. Eran sus ganancias netas cada fin de semana. El fin de semana de rumba de los gringos 70 o 80 palos de dólares para los bolsillos de mi papá sin hablar de Los Ángeles, Nueva York ni Chicago".

Sin embargo, Sebastián aseguró que su padre gastaba mucho dinero y que para él era imposible ahorrar, ya que confiaba plenamente en su capacidad para seguir produciendo ingresos millonarios.