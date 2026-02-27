FAMOSOS
Sale a la luz el dineral que ganaba Pablo Escobar cada fin de semana
Su hijo, Sebastián Marroquín, compartió la verdad sobre su padre
Pablo Escobar fue uno de los narcotraficantes más notorios de la historia. Como fundador del Cartel de Medellín, llegó a controlar gran parte del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, convirtiéndose en el capo más poderoso de su época. Su imperio criminal estaba respaldado por una red de producción, transporte y distribución de drogas que operaba a gran escala.
Su hijo, Sebastián Marroquín, conocido anteriormente como Juan Pablo Escobar, decidió romper el silencio sobre su historia familiar en una entrevista con Melo Montoya: "Siempre quise contar la verdad sobre mi vida y la de mi padre, más allá de lo que se muestra en las series o películas (...) Detrás del mito había un ser humano, con virtudes y errores, y con un dinero que cambió la vida de todos los que estuvimos cerca de él".
Sobre su identidad y la relación con su padre, Marroquín explicó que cambió su nombre para poder vivir tranquilo: "Era necesario. Crecer siendo el hijo de Pablo Escobar no era fácil, la gente te miraba diferente, y yo quería construir mi propio camino (...) Mi padre podía ser cariñoso en familia, pero siempre había un miedo latente. Era consciente de su poder y de los enemigos que tenía".
Tras la muerte de Escobar en 1993, la familia enfrentó tensiones internas, especialmente con el dinero: "Una de mis tías se quedó con los 9 millones de dólares que mi padre me dejó. Eso generó conflictos muy grandes dentro de la familia y aún hoy hay heridas que no se han cerrado".
En cuanto a las ganancias de su padre, Marroquín detalló: "Ganaba entre 50 y 70 millones de dólares cada fin de semana durante los 80, y solo te estoy hablando de la ciudad de Miami. Eran sus ganancias netas cada fin de semana. El fin de semana de rumba de los gringos 70 o 80 palos de dólares para los bolsillos de mi papá sin hablar de Los Ángeles, Nueva York ni Chicago".
Sin embargo, Sebastián aseguró que su padre gastaba mucho dinero y que para él era imposible ahorrar, ya que confiaba plenamente en su capacidad para seguir produciendo ingresos millonarios.
- Ibai Llanos se enfrenta a una multa millonaria tras ser expedientado por la CNMC
- Rosa Rodríguez se sincera sobre su pasado tras ganar el bote de 'Pasapalabra': 'No estaba muy bien de la cabeza
- Diego Suárez, experto en longevidad: “Si no quieres estar hinchado debes quitar estos tres alimentos de tu vida"
- Pedro Sánchez se pronuncia sobre su estado de salud: 'No padezco ninguna enfermedad cardiovascular
- La hija de una famosa actriz okupa un chalé y pide 300.000 euros para irse: 'Es mi única oferta
- Edu Aguirre, estalla contra el Real Madrid tras vencer al Benfica: 'Así no se gana la Champions
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la empresa puede suprimir tus derechos adquiridos
- Roberto Morales, tajante con la provocación de Piqué a Arbeloa: 'Ni marketing ni nada