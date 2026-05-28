Sale a la luz la conversación de Jonathan Andic con el 112 tras la caída mortal de su padre: "Ayuda, mi padre se ha caído"

Sigue la investigación por el fallecimiento de Isak Andic. El hijo del fundador de Mango, Jonathan, está acusado por homicidio contra su padre. Las pruebas són bastante evidentes aunque no hay una sentencia final. Lo que sí se sabe, es que este martes ha anunciado que deja temporalmente la vicepresidencia de la empresa, aunque conservará sus responsabilidades en los “proyectos familiares, empresariales y sociales”, para centrarse en defender su inocencia.

El director ejecutivo de Mango, Toni Ruiz, ha trasladado su "máximo respeto y comprensión" por su decisión, en una comunicación interna. “Me gustaría transmitiros que los miembros del Consejo de Administración de Mango han suscrito de forma unánime estas palabras y se unen a la familia Andic en su apoyo a Jonathan", escribió.

En su auto, la jueza que aprobó la detención se refería, entre otras cosas, a la mala relación que tenían padre e hijo. Después de años de silencio (los roces habrían empezado cuando, hace diez años, Isak Andic apartó a Jonathan Andic de la dirección general de Mango), el susodicho reconoce haber pasado "momentos dificiles y complejos". Nada, dice, que no ocurra en todas las familias.

"Quiero expresar con el corazón, que he querido y quiero profundamente a los míos, y de una forma muy especial a mi padre. Vivimos juntos muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño", se explaya Andic hijo. "Como sucede en tantas familias, también hemos tenido momentos difiíciles y complejos, que superamos con gran esfuerzo, generosidad y ayuda. El amor, el respeto y el vínculo que siempre hemos sentido, forman parte del ADN de nuestra familia como saben aquellos que nos conocen bien", agrega.

A continuación, lamenta un "relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada" que considera que ha generado una "percepción de culpabilidad ajena a la realidad". En este sentido, Jonathan Andic reconoce que desmontar esta visión "exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa". De ahí que haya decidido apartarse del puesto que ocupaba en el consejo de administración de Mango, el de vicepresidente. Lo hace, según indica en esta carta, con "tristeza" pero como única opción viable, viene a decir, para tener el tiempo suficiente como para preparar su defensa.

La llamada al 112

Ahora, han salido nuevas pruebas sobre el trágico día en Collbató. Según informa La Vanguardia, Jonathan Andic realizó una llamada al servicio de emergencias 112 al mediodía del 14 de diciembre de 2024 y habló con tres profesionales distintos: un operador de emergencias, un miembro de Bombers de la Generalitat y una sanitaria del SEM, mientras se dirigía hasta el lugar de los hechos. Las conversaciones fueron cortas y reflejaban la tensión del momento.

“Necesito ayuda. Necesito ayuda. Mi padre se ha caído. Estamos en Collbató. Sí, se ha caído. Creo que se ha caído por un barranco, por favor envíen a alguien, envíen a una ambulancia, envíen a alguien, por favor”, decía ante el 112.

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Las grabaciones de esas comunicaciones fueron incorporadas por el abogado Cristóbal Martell en un recurso de apelación de 27 páginas presentado ante la Audiencia de Barcelona a las tres de la tarde. El documento cuestiona la resolución judicial que decretó prisión provisional por un supuesto delito de homicidio relacionado con el hijo de la víctima. En las llamadas puede percibirse el estado de angustia emocional de Jonathan Andic, quien aparece llorando mientras describe la situación.