Sale a la luz un audio que denuncia un presunto acoso sexual de Juan Carlos Monedero a varias mujeres

El cofundado de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha sido acusado de presunto acoso sexual a varias mujeres. El diario ABC ha publicado el contenido de un audio de Sergio Grégori, excolaborador de Pablo Iglesas, que denuncia este comportamiento.

En la nota de voz revelada, Grégori asegura que una chica le contó "cosas muy fuertes de Juan Carlos. De baboseo... Cosas que, tal como me las contó, suenan a agresión sexual. Y es grave". Grégori cuenta que la mujer fue la que decidió que los hechos no trascendieran a la esfera pública.

"Yo seguí manteniendo una relación normal y cordial con Juan Carlos, incluso sabiendo los cadáveres que tenía en el armario. De hecho, si hay algo de lo que me puedo sentir avergonzado es de que seguí llamándole para que viniera al Tablero, y hablaba con él del rumbo del Canal red. Aún sabiendo muchas mierdas que había ahí que no me gustaban un pelo", explica en el audio filtrado.

Asimismo, hace unos días la exeurodiputada Lola Sánchez Caldentey acusó a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero de machismo e infidelidades. Sobre este último, Caldentey ha señalado que "me empotró contra la pared para invitarme a su casa. Me despedí y me fui. Pero es que más tarde hizo lo mismo a otra compa. Está salido".