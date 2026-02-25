Sale a la luz el astronauta enfermo evacuado por la NASA: "Llevaba 549 días en el espacio"

Inédito. La NASA ha confirmado la información sobre la evacuación médica que obligó a adelantar el regreso de la misión Crew-11 desde la Estación Espacial Internacional. La agencia confirmó que el astronauta afectado fue el comandante de la misión, Mike Fincke, aunque no ha especificado la naturaleza exacta de la dolencia que sufrió durante su estancia en órbita.

Desde Miami, la agencia detalló que el incidente ocurrió el 7 de enero, cuando Fincke experimentó un problema médico que requirió atención inmediata por parte de sus compañeros. En un comunicado difundido este miércoles, el astronauta explicó que el equipo actuó con rapidez y que también recibió orientación constante de los cirujanos de vuelo en tierra.

“El 7 de enero, mientras estaba a bordo de la Estación Espacial Internacional, experimenté un evento médico que requirió atención inmediata por parte de mis increíbles compañeros de tripulación”, señaló Fincke en el mensaje oficial. Añadió que su estado “se estabilizó rápidamente” gracias a la respuesta coordinada entre la tripulación y el personal médico de la agencia espacial.

Mike Fincke se encuentra bien

El comandante aseguró que actualmente se encuentra “muy bien” y continúa en Houston, Texas, donde realiza el proceso habitual de reacondicionamiento tras la misión espacial. La nave regresó a la Tierra el pasado 15 de enero, aproximadamente un mes antes de la fecha prevista inicialmente.

Según explicó Fincke, la decisión de adelantar el retorno fue tomada por precaución. En la estación no se dispone de determinados equipos médicos avanzados necesarios para evaluaciones más exhaustivas, por lo que la agencia consideró más seguro que regresara junto al resto de la tripulación para someterse a pruebas en tierra.

“El camino más seguro era un regreso anticipado para la Crew-11; no como una emergencia, sino como un plan cuidadosamente coordinado”, indicó el astronauta, subrayando que la medida no respondió a una situación crítica incontrolada, sino a un protocolo preventivo.

La primera evacuación médica de la historia

Además de Fincke, la misión estuvo integrada por la astronauta Zena Cardman, el japonés Kimiya Yui, perteneciente a la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, y el cosmonauta ruso Oleg Platonov, representante de Roscosmos. Durante su estancia, compartieron labores científicas con otros miembros de la estación.

Noticias relacionadas

El regreso anticipado de la Crew-11 quedó registrado como la primera evacuación médica en la historia de la Estación Espacial Internacional. Aunque no se han revelado más detalles, la agencia reiteró que la prioridad absoluta en cualquier misión es la seguridad y la salud de sus astronautas.