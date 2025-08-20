Sale a la luz el acuerdo millonario de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en caso de divorcio

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez forman una de las parejas más consolidadas y mediáticas del panorama internacional. A finales del año 2016 empezaron su historia de amor, aunque no la hicieron pública hasta enero de 2017.

Tras 9 años juntos, hace unos días que la pareja sorprendió anunciando su compromiso matrimonial a través de una publicación en Instagram. La empresaria mostró un impresionante anillo con un diamante.

Según explicó el periodista Alberto Guzmán, además de la alianza, para oficializar el compromiso, Georgina también recibió otros regalos de lujo como un Porsche, dos relojes valorados en más de 50.000 euros y prendas de diseñadores reconocidos por un valor superior a 30.000 euros.

Aunque todavía no hay una fecha señalada en el calendario para celebrar la boda, Guzmán adelantó que "es muy probable que sea después del 19 de julio de 2026, que es cuando termina el Mundial de fútbol”.

La pareja firmó un acuerdo prematrimonial en el año 2017 tras el nacimiento de su hija Alana Martina. En este se incluyen condiciones económicas en caso de separación y se ha tenido que actualizar para adaptarse a la nueva realidad, tanto familiar como patrimonial.

Ahora, según ha filtrado la revista 'TV Guia', la influencer ha decidido asegurar su futuro y el de sus hijos y ha firmado un acuerdo prenupcial con condiciones totalmente favorables para ella.

En caso de separación, Cristiano tendría que pagarle una pensión mensual de 114 mil dólares, además de entregarle la lujosa mansión en La Finca, situada en Madrid y valorada en más de cinco millones de euros.