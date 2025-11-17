Salarios suizos atractivos: entre 3.500 y 6.500 euros para profesionales extranjeros

Suiza ha lanzado un ambicioso plan para atraer el mayor número de talento internacional, ofreciendo salarios que oscilan entre 3.500 y 6.500 euros al mes para cubrir más de 85.000 vacantes disponibles en estos momentos en el país alpino. Una estrategia que responde a la escasez de personal cualificado que afecta al país desde 2020, especialmente en sectores clave como la sanidad, la hostelería, el turismo, la tecnología y la ingeniería.

El mercado laboral suizo presenta oportunidades tanto para profesionales experimentados como para recién titulados. La demanda abarca desde cirujanos y técnicos sanitarios hasta personal de restaurante, conductores y especialistas en informática.

El envejecimiento de la plantilla, especialmente en el campo de la medicina (donde uno de cada cuatro médicos suizos tiene más de 60 años), ha incrementado la urgencia de incorporar a nuevos trabajadores.

Como verdadero atractivo de Suiza, no hablamos únicamente de la enorme variedad de empleos que hay disponible en estos momentos: también de la remuneración. Los salarios que se ofrecen superan ampliamente la oferta europea, convirtiendo al país en un destino muy interesante si buscas estabilidad económica y profesional.

Además, las oportunidades se extienden a todo el territorio nacionalidad y contemplan la modalidad de trabajador transfronterizo desde Francia o Alemania, algo que permite combinar salarios suizos con un coste de vida más bajo y/o beneficios fiscales adicionales.

Para optar a esas vacantes, se recomienda presentar la candidatura a través de agencias suizas de empleo, como Adecco, que adaptan las ofertas al perfil de cada candidato. También es fundamental contar con conocimientos de alemán, italiano o suizo alemán según la región de destino.

Y por supuesto, la homologación de títulos extranjeros y la disposición de integrarse en el entorno profesional suizo son aspectos clave para tener éxito.