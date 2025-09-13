Los salarios de las ofertas de empleo suben un 2% en el primer semestre de 2025

La Comisión Europea ha establecido una nueva normativa donde las empresas estarán obligadas a publicar el rango salarial de sus trabajadores. Por este motivo, las compañías del espacio europeo tendrán hasta el próximo 7 de julio de 2026 para adaptarse.

Entre los objetivos de esta norma, la Unión Europea busca evitar que haya discriminación entre empleados. En este contexto, el portal de empleo 'Infojobs' ha publicado un informe donde indica una subida del salario promedio ofertado en este primer semestre de 2025.

Después del verano, suele producirse un descenso en la afiliación. En agosto, se han superado los 21,6 millones de ocupados, aunque se han perdido casi 200.000 cotizantes respecto a julio, según los datos de la Seguridad Social.

Este informe indica que los principales organismos señalan como "el PIB avanzará en torno al 2,5% en 2025". Por otra parte, el indicador adelantado del INE ha situado la variación anual de la inflación en un 2,7% para agosto.

Con este escenario, la plataforma 'Infojobs' ha elaborado un estudio sobre la Progresión Salarial en 2025. Según los datos, "el salario promedio de las vacantes ofertadas durante el primer semestre de este año se situó en los 27.552 euros brutos anuales".

Es decir, un aumento del 2% respecto al cierre de 2024, cuando el salario promedio de las vacantes ofertadas era de 27.060 euros. La plataforma mencionada tienen en cuenta la cuantía ofertada en el momento de publicar la cante, no la retribución final si hubiera negociación entre las partes.

Aunque la cifra puede ser positiva, el portal de empleo hace una puntualización sobre el resultado. Según 'Infojobs', "esta progresión debe leerse en paralelo a la ya mencionada pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años, ya que el aumento de los salarios no ha compensado el alza de los precios".

La elaboración del informe se ha realizado a través de una selección de las ofertas y categorización de los valores. La plataforma de empleo también ha filtrado las alteraciones o desviaciones en las vacantes.