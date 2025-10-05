Los salarios medios aumentarán un 3,5% en 2026 según la encuesta de Mercer

En España, los salarios medios subirán un 3,5% en 2026, según la encuesta de remuneración de Mercer. La consultora recoge la tendencia, mientras espera que se fije el salario mínimo del próximo ejercicio, así como las recomendaciones tras la negociación de los convenios colectivos.

El informe se ha elaborado con el análisis de 4.800 puestos de trabajo en más de 700 compañías españolas con más de cien empleados. De confirmarse, España seguirá teniendo un salario medio inferior que la media de la Unión Europea.

La mayor parte de las empresas consultadas aplicará subidas, aunque el porcentaje se reducirá ligeramente al de 2025, bajando del 100% al 97%. Los factores principales de la subida siguen siendo similares al ejercicio anterior.

Es decir, el rendimiento individual, la banda salarial, la competitividad del mercado laboral y la inflación. Según los últimos datos, la subida salarial media asciende al 3,5% hasta agosto de 2025.

Este importe se encuentra por encima de la recomendación general del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Dicho acuerdo, fue firmado por patronal y sindicatos, de cara al trienio 2023-2025.

Por lo tanto, el pacto deberá renovarse de cara al próximo año 2026. En la negociación, UGT y CCOO buscan una subida de los salarios medios y bajos que valore la inflación y los márgenes empresariales.

De la misma forma, también está abierto el procedimiento para el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026. En la actualidad, el SMI está fijado en los 1.184 euros brutos mensuales.

Finalmente, la encuesta señala que el 46,3% de las empresas ofrecen beneficios flexibles, como parte del paquete retributivo. Dentro del mismo, se encuentran servicios como los seguros de salud (79,3%), transporte (69,5%) y formación o estudios superiores (70%).