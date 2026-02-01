Los salarios de los cortadores de jamón en China superan los 2.000 euros, muy por encima de España

En España, donde tenemos al jamón ibérico, entre otros, como producto estrella de nuestra preciada gastronomía, estamos acostumbrados a comprarlo y consumirlo con normalidad.

Pero como era de esperar, en otros países del mundo, especialmente los lejanos a la península, se ha convertido en un alimento muy cotizado y donde todo lo relacionado con él puede tener detrás una gran cantidad de dinero.

Eso mismo ocurre con los cortadores de jamón, tal y como han explicado desde la misma Escuela Europea de Cortadores de Jamón en un reciente vídeo en Tiktok. "Si la gente supiera lo que cobra un cortador de jamón en China, mañana mismo todos los cortadores de jamón de España estarían ya en Barajas cogiendo un vuelo", comienzan en el vídeo tajantemente.

Y es que aseguran que en China, el consumo de jamón ha aumentado una barbaridad en los últimos 10 años. Se estima que "más de un 245%", lo cual quiere decir que es más del triple.

Y esto ha hecho que China sea el primer país del mundo (que no sea España) en la consumición de jamón. "Hasta que no llegamos allí y vimos lo que tenían montado los chinos, no nos lo creíamos", dicen desde la mencionada escuela.

Obviamente, este último dato está muy influido por la gran cantidad de habitantes que tiene China, superando los mil millones sobradamente.

Noticias relacionadas

Pero eso mismo explica que haya tanta necesidad de cortadores de jamón en el país asiático: "¿Te imaginas la cantidad de cortadores que se necesitan en China?", bromean desde la cuenta. "Nosotros hemos visto salarios entre 2.000 y 8.000 euros". Para comparar, en España el salario de un cortador de jamón se encuentra entre los 1.275 y los 1.700 euros.