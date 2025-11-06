SALARIOS
Salarios en caída libre: trabajar en la construcción nunca había pagado tan poco desde 2008
¿Por qué no hay obreros? Los salarios reales en la construcción se hunden desde 2008
El sector de la construcción en España, durante una época, fue uno de los principales motores de la economía nacional. Sin embargo, en estos momentos, atraviesa una de sus mayores crisis de personal en las últimas décadas: faltan más de 700.000 trabajadores para cubrir la demanda según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
Sin embargo, el verdadero problema no es tanto la escasez de mano de obra; también el deterioro de los salarios reales, que han caído con fuerza desde que explotase la crisis financiera de 2008.
Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio en el sector de la construcción ha pasado de 27.600 euros en 2008 a 25.561 euros en 2024 en términos reales, una caída superior al 7%.
Un descenso que se ha acentuado especialmente entre los años 2018 y 2024, coincidiendo con los años del Gobierno actual: aquí, los sueldos se han reducido casi un 5% ajustados a la inflación.
Y sorprende que suceda esto cuando el precio de la vivienda no deja de subir: la realidad es que los empleados del sector de la construcción no se han beneficiado de esta tendencia, y tampoco ha habido mejoras en las horas trabajadas. Si en 2008 un empleado a jornada completa hacía unas 151 horas mensuales, en estos momentos trabaja 149,9 horas. Es decir, trabajan prácticamente lo mismo, ganando menos dinero.
Esta pérdida del poder adquisitivo y la dureza física del trabajo son los dos motivos principales por los que cada vez menos jóvenes apuestan por dedicarse a la construcción. Son muchos los que prefieren trabajos menos exigentes, ya sea en el sector servicios, en la logística o transporte.
Con el paso de los años, este déficit de mano de obra en el sector de la construcción segurá aumentando, agravando todavía más la crisis de la vivienda en España.
- Toni Santos, creador de contenido de 19 años: 'He pagado casi 180.000 euros de impuestos este año y siento que no estoy aportando
- Protección Civil envía una alerta de peligro a los ciudadanos por intensidad de lluvias
- España en alerta: Jorge Rey advierte de la llegada de una borrasca que pondrá en jaque a varias comunidades
- ¿Cuánto vale el reloj de Antonela que usó para jugar al pádel?
- De Maracaná a San Siro: Manolo Lama elige sus cinco estadios favoritos y sorprende con su respuesta
- ¿Por qué Barcelona no se inunda? Jaume Collboni revela el motivo por el que las lluvias no llenan de agua sus calles
- Juan Leo, jubilado tras cotizar durante 45 años: 'Me ha quedado una pensión de 1.600 euros, hay jóvenes que cobran más que yo
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: tu empresa no puede negarte este derecho si trabajas 6 horas seguidas