Salarios en caída libre: trabajar en la construcción nunca había pagado tan poco desde 2008

El sector de la construcción en España, durante una época, fue uno de los principales motores de la economía nacional. Sin embargo, en estos momentos, atraviesa una de sus mayores crisis de personal en las últimas décadas: faltan más de 700.000 trabajadores para cubrir la demanda según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

Sin embargo, el verdadero problema no es tanto la escasez de mano de obra; también el deterioro de los salarios reales, que han caído con fuerza desde que explotase la crisis financiera de 2008.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio en el sector de la construcción ha pasado de 27.600 euros en 2008 a 25.561 euros en 2024 en términos reales, una caída superior al 7%.

Un descenso que se ha acentuado especialmente entre los años 2018 y 2024, coincidiendo con los años del Gobierno actual: aquí, los sueldos se han reducido casi un 5% ajustados a la inflación.

Y sorprende que suceda esto cuando el precio de la vivienda no deja de subir: la realidad es que los empleados del sector de la construcción no se han beneficiado de esta tendencia, y tampoco ha habido mejoras en las horas trabajadas. Si en 2008 un empleado a jornada completa hacía unas 151 horas mensuales, en estos momentos trabaja 149,9 horas. Es decir, trabajan prácticamente lo mismo, ganando menos dinero.

Esta pérdida del poder adquisitivo y la dureza física del trabajo son los dos motivos principales por los que cada vez menos jóvenes apuestan por dedicarse a la construcción. Son muchos los que prefieren trabajos menos exigentes, ya sea en el sector servicios, en la logística o transporte.

Con el paso de los años, este déficit de mano de obra en el sector de la construcción segurá aumentando, agravando todavía más la crisis de la vivienda en España.