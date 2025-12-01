Salarios al alza y pensiones rezagadas: así está la economía para 2026

Por segundo año consecutivo, los salarios tienen motivos para sonreír mientras las pensiones miran con cierta resignación. En 2025, los salarios promedio de los trabajadores españoles han crecido un 3% interanual, superando la revalorización de las pensiones, que se situará en el 2,7% para 2026.

Quizás la diferencia parezca pequeña, pero es el segundo año consecutivo en el que las pensiones se quedan detrás de los salarios en lo que a revalorización se refiere, una mala noticia para los jubilados y pensionistas, quienes pierden en cierta medida poder adquisitivo.

Los convenios colectivos pactados este año reflejan subidas promedio del 3,5%, y si se miran solo los firmados en 2025, la cifra alcanza el 4,15%. Incluso en las grandes empresas, los sueldos medios brutos aumentaron un 3,8%, aunque lejos del 5% de 2023 y del 4,8% de 2024, mostrando una ligera moderación.

Por su parte, las pensiones crecen, pero de forma más comedida, aunque las mínimas y no contributivas volverán a subir por encima de la inflación, alrededor del 5%, según confirmó la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.

El coste de revalorizar todas las pensiones públicas se calcula en unos 7.000 millones de euros, cifra casi idéntica a la del año pasado. Pero el gasto total en jubilaciones superará los 12.000 millones, debido al aumento de pensionistas por las jubilaciones masivas.

El envejecimiento de la población y el crecimiento sostenido del gasto abren de nuevo el debate sobre la viabilidad del sistema. Organismos como Airef alertan de que la reforma de Escrivá no garantiza sostenibilidad, mientras la Comisión Europea y la OCDE instan a fomentar el ahorro privado y vincular las pensiones a la esperanza de vida.

De esta forma, en 2025 los trabajadores han disfrutado por lo general de una nómina ligeramente más elevada, mientras que los pensionistas no han visto reflejado el mismo aumento que los asalariados.