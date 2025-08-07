"El salario es probablemente la peor fuente de ingresos": Richard Gracia, experto en finanzas, explica cómo tener otras fuentes de dinero

En la actualidad, vivir exclusivamente del salario se ha convertido en un riesgo financiero. Como explica Richard Gracia en su libro 'El Método Rico', el sueldo es la fuente de ingresos más limitada, ya que está directamente ligado a la cantidad de tiempo que trabajamos.

Richard Gracia es inversor, empresario, consejero independiente y profesor adjunto, además de ingeniero de formación. Empezó su carrera laboral en First Solar, trabajó en grandes empresas por España, Reino Unido, Perú, Suiza y Alemania y se dio cuenta que lo que quería realmente era emprender. Fue entonces cuando creó el marketplace de servicios domésticos más importante de España. Más tarde fue Director General de Cabify y Pavigym, además de co-fundar otras empresas.

Con tan amplia experiencia, Richard decidió embarcarse en una nueva aventura junto a su hermano Diego Gracia, escritor, inversor inmobiliario y formado en finanzas personales, con una amplia trayectoria y crearon su libro 'El método rico: La guía definitiva para conseguir éxito y dinero', donde ofrecen consejos sobre cómo organizar y gestionar el dinero, con métodos tanto para principiantes como para aquellos que ya han tenido algo de experiencia en el mundo de las finanzas personales.

Con el panorama económico actual, donde la inflación está subiendo y las necesidades básicas cuestan más que nunca, como la vivienda o productos de consumo básicos como el aceite de oliva, la población está más preocupada por sacar el máximo partido a sus ahorros y eso se puede ver en el aumento de búsquedas en internet sobre cómo ahorrar, en qué invertir para obtener la mayor rentabilidad o cómo mejorar tus finanzas personales, tendencias que podemos ver de forma recurrente en Google Trends.

Con la ayuda de Richard Gracia, desglosamos todos y cada uno de los mejores métodos para ahorrar y ponerte al día con tus finanzas.

¿Por qué el salario es la peor fuente de ingresos?

El salario tiene dos grandes limitaciones:

Requiere tiempo personal: Para ganar más, necesitas trabajar más horas. Es finito: No puedes trabajar 24 horas al día, lo que pone un límite a tus ingresos.

Según Richard Gracia, las personas con educación financiera buscan múltiples fuentes de ingresos, mientras que aquellas con poco conocimiento financiero dependen únicamente de su sueldo. Esto se traduce en una diferencia clave: las primeras generan ingresos por inversiones, rentas o dividendos, mientras que las segundas solo tienen ingresos activos y más gastos.

Tipos de ingresos para diversificar tu economía

Ingresos activos: Son los obtenidos por el trabajo directo, como el salario. Ingresos por ganancia de capital: Se generan al vender activos por un precio superior al de compra (acciones, bienes inmuebles, automóviles, etc.). Ingresos pasivos: Son aquellos que se obtienen sin un esfuerzo continuo, como alquileres, dividendos o royalties.

Beneficios de diversificar tus ingresos

Seguridad financiera : No dependes de una única fuente de dinero.

: No dependes de una única fuente de dinero. Mayor capacidad de ahorro e inversión .

. Libertad financiera a largo plazo.

¿Cómo empezar a generar ingresos extra?

Si solo vives de tu sueldo, puedes empezar a diversificar tus ingresos con estas estrategias:

Invertir en activos: Compra acciones, bienes raíces o criptomonedas con una estrategia a largo plazo. Crear un negocio paralelo: Desde vender productos digitales hasta ofrecer servicios freelance. Monetizar habilidades: Si eres experto en algo, vende cursos online o haz consultorías. Aprovechar el marketing de afiliados: Genera ingresos pasivos recomendando productos y servicios.

Como dice Robert Kiyosaki en 'Padre Rico, Padre Pobre', "tu profesión paga tus cuentas, pero tus negocios te harán rico". La clave para una economía sólida es diversificar ingresos y no depender solo del salario.