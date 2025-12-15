Salario mínimo en España: ya lo cobra el 7,4% de los trabajadores, frente al 3,5% en 2018

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) se ha visto con buenos ojos, al menos en aquellos empleados que percibían este sueldo que a menudo es mucho más bajo de lo necesario para llevar una vida con normalidad. Sin embargo, este aumento ha venido acompañada de una subida de la proporción de asalariados que ganan el SMI: del 3,5% en 2018 al 7,4% en 2023.

Se trata de un notable incremento que refleja tanto las subidas sustanciales del SMI en los últimos años como la persistencia de suelos salariales bajos en algunos sectores laborales.

Cada vez más trabajadores cobran el SMI: qué significa y por qué preocupa tanto

InfoLibre ha podido tener acceso a un informe que muestra un síntoma muy preocupante en nuestra economía: cada vez más trabajadores se sitúan en la parte baja de la escala salarial a pesar de que el SMI esté aumentando con el paso de los años.

Aunque este avance en el alcance del SMI pueda interpretarse como una mejora en los ingresos de los trabajadores con sueldos más bajos, también pone de manifiesto que un porcentaje significativo de la potencia laboral sigue teniendo retribuciones cercanas o idénticas a ese salario mínimo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el Senado. / Carlos Luján

Sin ir más lejos, el Ministerio de Trabajo propone subir el salario mínimo a 1.240 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas. Un incremento de 50 euros mensuales respecto a 2024 que también puede elevar el porcentaje de trabajadores que cobran el SMI respecto al total.

Se trata de un fenómeno especialmente evidente entre jóvenes, mujeres y trabajadores extranjeros, colectivos que concentran una mayor proporción de empleos con salarios reducidos. Sectores como la hostelería, la limpieza o la agricultura muestran una elevada incidencia de sueldos en torno al SMI.

Sí, las subidas del SMI han contribuido a mejorar el poder adquisitivo de muchos trabajadores, pero que un porcentaje cada vez mayor de asalariados dependa de ser mínimo debe obligarnos a debatir acerca de la estructura salarial en España y la necesidad de negociar sueldos más altos.