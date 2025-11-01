¿El salario es mejor en 12 o en 14 pagas? Esta es la opinión de un abogado laboralista

En España es bastante común encontrar que la mayoría de trabajos distribuyan su salario bajo dos posibles modelos diferentes: con cobro en 12 o 14 pagas. Y al parecer Andrés Millán, abogado laboralista, tiene una clara opinión sobre cuál de las dos opciones es mejor.

¿Qué modelo de pago es mejor? Un abogado laboralista decide

Según argumenta el abogado, es preferible cobrar tu salario en 12 pagas en lugar de 14. Y su explicación básicamente se basa en que el modelo de 14 pagas no favorece a nadie más allá que a la propia empresa.

En tal sentido, se expone que si por ejemplo una persona gana 24 mil euros al año, al cobrar en 12 pagas cuenta con un salario de 2 mil euros al mes, mientras que si la distribución del salario se realiza en 14 pagas entonces el sueldo es de 1.700 euros al mes.

Como puede apreciarse, la idea que quiere representar claramente Andrés Millán es que con el salario en 14 pagas, una parte del sueldo que pertenece al empleado queda más tiempo 'retenida' sin beneficio alguno para este.

El abogado dice que 'el dinero vale más hoy que dentro de seis meses', y con eso quiere expresar que es mejor tener la mayor cantidad de dinero posible disponible con tal de utilizarlo en ejercicios de inversión o de formas que puedan hacerlo realmente útil.

Con todo esto en mente, obviamente el discurso más importante es el que gira en torno al interés individual de cada persona: '¿me interesa más tener una mayor liquidez inmediata o funciona mejor conmigo el hecho de tener el dinero más distribuido?'

Dicho esto, conociendo la opinión de un experto en la materia como es Andrés Millán, podría ser beneficioso para un empleado el hecho de renegociar su contrato si así se lo permite y cambiar las 14 pagas a un modelo de 12 pagas.

¿Cuál es tu opinión sobre los modelos de 12 y 14 pagas? Con tu experiencia laboral, ¿consideras que la opinión de Andrés Millán es acertada o crees que el modelo de 14 pagas puede hacerse generalmente más atractivo?