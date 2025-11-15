El salario medio de los menores de 25 años cae por primera vez en ocho años

En el último año, el salario medio de los españoles ha aumentado en más de 110 euros mensuales. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio ha aumentado un 5% en 2024, alcanzando los 2.385, 6 euros al mes.

No obstante, la situación económica de los jóvenes menores de 25 años se sitúa muy lejos de esta cuantía. De hecho, esta es la primera vez desde 2016 que el salario medio de este sector de la población retrocede.

En este contexto, la encuesta muestra que los jóvenes de 16 a 24 años reciben un salario medio de 1.372,8 euros brutos mensuales. Es decir, un 1% menos que el ejercicio anterior.

Los expertos señalan que este recorte del salario medio entre los menores de 25 años se ha producido a pesar del incremento del 5% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En este caso, el retroceso salarial medio se podría haber producido por un descenso en la nómina de los trabajadores menores de 25 años. De la misma forma, podría haber influido el tiempo parcial de la jornada en este grupo de empleo.

Al contrario, la mayor subida de sueldo medio se ha producido entre los trabajadores de 55 y más años. Este colectivo ha experimentado un aumento del 8,2%. Esta situación incrementa todavía más la brecha generacional entre las diferentes franjas de edad.

En su informe, el INE explica que "los trabajadores de más edad tienen un peso relativo mayor en los salarios más elevados, ya que tienen mayor proporción de contratos indefinidos, mayor antigüedad y más experiencia laboral".

Por su parte, "los jóvenes se concentran en los salarios más bajos, por su mayor proporción de trabajo a tiempo parcial, contratos temporales y su menor antigüedad", destaca el Instituto.