Salario de un enfermero en España en 2026: sueldo base y complementos

Sanidad es uno de los sectores más importantes para España, y como tal es solo lógico que haya muchos interesados en trabajar como enfermeros. Pero, ¿cuánto gana un enfermero en pleno 2026? Seguidamente verás resuelta esa duda.

Esto es lo que debes saber del sueldo de los enfermeros en 2026

Para comenzar, el rango de salario base anual de los enfermeros en España suele estar entre los 26.000 y 32.000 euros brutos al año. Esto implica unos 2.100-2.700 euros brutos al mes en 12 pagas o, en su defecto, 1.850-2.300 en lo que serían 14 pagas en este caso.

Por otro lado, el sueldo de enfermero se caracteriza por contar con una amplia variedad de complementos. Por ejemplo, solamente con los extras que derivan de las guardias y la nocturnidad, o el hecho de trabajar en festivos, ese salario puede acabar incrementándose de 200 a 900 euros al mes.

Otros complementos a considerar en enfermería con los de turnicidad (o plus por turnos rotativos), de antigüedad o complementos específicos derivados de la unidad. Es decir, si el enfermero está asignado a UCI, urgencias, quirófano u otras unidades.

Con todos estos complementos, el sueldo de un enfermero puede acabar ascendiendo hasta los 32.000-38.000 euros brutos al año. Incluso más dependiendo de la frecuencia con la que reciba complementos por guardias o similares.

La realidad es que existe una amplia variabilidad en cuanto a los posibles rangos salariales de los enfermeros. Por citar más posibilidades, un recién titulado con poca experiencia podría estar en el rango de los 23.000-27.000 euros brutos, muy distinto a enfermeros con competencias medias o senior.

Si tomamos un enfermero con ya cierta experiencia y a ello le sumamos un número considerable de guardias, el sueldo anual puede moverse entre los 30.000 y 36.000 euros brutos. Si tomamos un enfermero de máxima experiencia, con especialización y muchos complementos, podría marcharse hasta los 45.000 euros o más.

En definitiva, el sueldo de un enfermero es uno que depende de muchos factores distintos. Pero en última instancia, si ganas más o menos acabará dependiendo sobre todo de los complementos adicionales por los que estés dispuesto a trabajar.