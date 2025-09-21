Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

SALARIO

¿Qué es el "salario emocional" y por qué todos deberíamos recibirlo en 2025?

Aporta beneficios no económicos como la flexibilidad horaria, el teletrabajo o la formación, y mejora la motivación y la fidelización de los trabajadores.

Este es el sueldo medio necesario para poder comprar una vivienda en España

Este es el sueldo medio necesario para poder comprar una vivienda en España / El Periódico

Bruna Segura

El salario emocional es un concepto relativamente nuevo que empieza a ganar peso en el ámbito laboral. Hace referencia a un conjunto de beneficios no monetarios que las empresas ofrecen para mejorar el bienestar, la motivación y la implicación de sus trabajadores.

En un contexto donde la conciliación y la salud mental son cada vez más prioritarias, este tipo de medidas se vuelven esenciales. Aun así, según datos recientes, solo un 37% de los trabajadores de Girona reciben actualmente algún tipo de salario emocional.

Este concepto puede incluir iniciativas como la flexibilidad horaria, los días extra de vacaciones, el teletrabajo, los seguros médicos o la formación continua. Según los estudios, el beneficio más solicitado es la flexibilidad horaria (18,2%), seguido de las vacaciones adicionales (16,53%) y las ayudas en transporte o vehículo de empresa (11,98%).

Los expertos destacan que el salario emocional no puede sustituir al salario económico, pero sí lo complementa de manera decisiva. En este sentido, la psicóloga y reclutadora Paola González Finol advierte que utilizarlo como excusa para pagar menos es un error que puede derivar en desmotivación y pérdida de talento: “El bienestar emocional solo florece cuando se construye sobre una base de justicia salarial”.

Además, las empresas que apuestan por el salario emocional logran mejorar el clima laboral, reducir la rotación y fomentar una actitud más proactiva y comprometida entre sus equipos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un estadounidense alza la voz sobre lo que ocurre en Catalunya en comparación con Estados Unidos: 'No tienes que ser rico
  2. Las redes estallan contra el cirujano Diego González Rivas tras confesar a quién votó en las últimas elecciones
  3. Jordi Cruz se abre en canal para 'rajar' de sus empleados: 'Doy sueldos, tiempo, horas y no hay ese vínculo
  4. Paco González pone en cuestión el estilo de juego del Real Madrid tras el gol del Militao: 'Lo resuelve un castañazo
  5. Las redes arden por la condición de cambiar de religión de Hamza a Gisela en 'First dates': 'Incultura y sumisión
  6. Cristóbal Soria se pronuncia sobre las fiestas de Lamine Yamal: 'No tiene importancia
  7. El madridista Carlos Sainz Jr. se moja y revela a quién le daría el Balón de Oro: 'No hay que ser extremista
  8. Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: Te tienen que pagar el descanso si superas estas horas trabajadas

Las voces de la migración: "Cuando llegué nada era como me lo habían pintado"

Las voces de la migración: "Cuando llegué nada era como me lo habían pintado"

Pacientes con alzhéimer precoz: "Te dicen que es estrés o depresión, tardan años en diagnosticarnos"

Pacientes con alzhéimer precoz: "Te dicen que es estrés o depresión, tardan años en diagnosticarnos"

Marineros de todas las flotas urgen mejorar su seguridad: "Estamos igual que en los 50"

Marineros de todas las flotas urgen mejorar su seguridad: "Estamos igual que en los 50"

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Los latidos en la zona cero del volcán Tajogaite resuenan a los cuatro años de la última erupción de La Palma

Los latidos en la zona cero del volcán Tajogaite resuenan a los cuatro años de la última erupción de La Palma

El Reino Unido reconocerá este domingo a Palestina como Estado

El Reino Unido reconocerá este domingo a Palestina como Estado

La AEMET pone en alerta a España por la llegada de tormentas: "¡Precaución!

La AEMET pone en alerta a España por la llegada de tormentas: "¡Precaución!

¿Qué es el "salario emocional" y por qué todos deberíamos recibirlo en 2025?

¿Qué es el "salario emocional" y por qué todos deberíamos recibirlo en 2025?