¿Qué es el 'salario emocional' y por qué todos deberíamos recibirlo en 2025?

¿Nunca antes has escuchado hablar acerca del salario emocional? Es probable que sea así, puesto que se trata de un concepto bastante nuevo que solo ahora está empezando a ser utilizado por algunas empresas, y no todas. Podemos describirlo como un conjunto de beneficios no económicos que las empresas ofrecen a sus trabajos con el objetivo de mejorar su bienestar, motivación y fidelidad.

En pleno 2025, cuando la conciliación y la salud mental ocupan un espacio central en la agenda laboral, su relevancia es mayor que nunca, aunque únicamente un 37% de los trabajadores españoles reciba este tipo de beneficios según la Guía Salarial 2025 de ISPROX.

Lo cierto es que no existe una definición legal estricta, puesto que el salario emocional abarca medidas como el horario flexible, los días extra de vacaciones, el teletrabajo, los seguros médicos o la formación complementaria, entre otras.

De todos estos beneficios, el más demandado es la flexibilidad horaria (18,2%), seguido de las vacaciones adicionales (16,53%) y las ayudas vinculadas al transporte o coche de empresa (11,98%).

Aunque los expertos coinciden en que el salario emocional no puede sustituir a una mejora de salario, sí que lo complementa de forma decisiva.

Sin ir más lejos, la psicóloga y reclutadora laboral Paola González Finol advierte que usarlo como excusa para pagar menos es un error que se traduce en desmotivación y pérdida de talento: "el bienestar emocional solo florece cuando se construye sobre una base de justicial salarial", afirma.

El impacto de estas políticas en los empleados va mucho más allá de lo económico. Un buen clima laboral, oportunidades de desarrollo y un liderazgo humano se traducen en un mayor compromiso, menor rotaciones y una actitud mucho más proactiva.