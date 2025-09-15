Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

SALARIOS

¿Qué es el 'salario emocional' y por qué todos deberíamos recibirlo en 2025?

Te presentamos un concepto que comienza a sonar y que muchas empresas deberían implementar

Persona feliz / 123RF

Persona feliz / 123RF / El Periódico

David Cruz

David Cruz

¿Nunca antes has escuchado hablar acerca del salario emocional? Es probable que sea así, puesto que se trata de un concepto bastante nuevo que solo ahora está empezando a ser utilizado por algunas empresas, y no todas. Podemos describirlo como un conjunto de beneficios no económicos que las empresas ofrecen a sus trabajos con el objetivo de mejorar su bienestar, motivación y fidelidad.

En pleno 2025, cuando la conciliación y la salud mental ocupan un espacio central en la agenda laboral, su relevancia es mayor que nunca, aunque únicamente un 37% de los trabajadores españoles reciba este tipo de beneficios según la Guía Salarial 2025 de ISPROX.

Lo cierto es que no existe una definición legal estricta, puesto que el salario emocional abarca medidas como el horario flexible, los días extra de vacaciones, el teletrabajo, los seguros médicos o la formación complementaria, entre otras.

De todos estos beneficios, el más demandado es la flexibilidad horaria (18,2%), seguido de las vacaciones adicionales (16,53%) y las ayudas vinculadas al transporte o coche de empresa (11,98%).

Aunque los expertos coinciden en que el salario emocional no puede sustituir a una mejora de salario, sí que lo complementa de forma decisiva.

Sin ir más lejos, la psicóloga y reclutadora laboral Paola González Finol advierte que usarlo como excusa para pagar menos es un error que se traduce en desmotivación y pérdida de talento: "el bienestar emocional solo florece cuando se construye sobre una base de justicial salarial", afirma.

Noticias relacionadas y más

El impacto de estas políticas en los empleados va mucho más allá de lo económico. Un buen clima laboral, oportunidades de desarrollo y un liderazgo humano se traducen en un mayor compromiso, menor rotaciones y una actitud mucho más proactiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
  2. Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
  3. Andreu Buenafuente se mofa de las obras del Spotify Camp Nou con un 'dardo' a Laporta: 'No está a la altura
  4. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la llegada de un anticiclón: 'Poco a poco se va a ir imponiendo
  5. Broncano y Mariló Montero rompen el silencio y destapan toda la verdad sobre lo ocurrido en 'La Revuelta
  6. Un nutricionista sentencia el debate sobre si la cerveza engorda o no: 'Vengo a desmentir uno de los grandes mitos de la humanidad
  7. Álvaro Benito revela que estuvo a punto de ir a La Masia: 'Fue una decisión importante
  8. Dani el Rojo se moja y desata la polémica en redes: 'Soy de Barcelona y nunca digo que soy catalán

Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok tras la reunión en Madrid

Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok tras la reunión en Madrid

González Amador pide al Supremo que incremente hasta los 300.000 euros la fianza al fiscal general por dañar su reputación

González Amador pide al Supremo que incremente hasta los 300.000 euros la fianza al fiscal general por dañar su reputación

Feijóo reclama ante sus barones un "cambio sin confusiones" ni "espectáculos" ante el "extremismo" que se apodera del país

Feijóo reclama ante sus barones un "cambio sin confusiones" ni "espectáculos" ante el "extremismo" que se apodera del país

El impulso de los autos eléctricos chinos no se detiene en Europa

El impulso de los autos eléctricos chinos no se detiene en Europa

Borrell asegura que Europa está mayoritariamente con Israel y duda que pueda aportar soluciones al desastre en Gaza

Borrell asegura que Europa está mayoritariamente con Israel y duda que pueda aportar soluciones al desastre en Gaza

Moreno se suma a la bronca política por las protestas de La Vuelta: "Sánchez manosea la causa de Gaza para polarizar"

Moreno se suma a la bronca política por las protestas de La Vuelta: "Sánchez manosea la causa de Gaza para polarizar"

Netanyahu agradece a Rubio que EEUU apoye a Israel contra los "gobiernos débiles" que le están demonizando

Netanyahu agradece a Rubio que EEUU apoye a Israel contra los "gobiernos débiles" que le están demonizando

Un argentino que reside en España se queda sin palabras tras ver cómo trabaja la Policía: "No los ves"

Un argentino que reside en España se queda sin palabras tras ver cómo trabaja la Policía: "No los ves"